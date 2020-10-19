Отправлено: - 23:40

maxsaf:

Можете срок на двоих раскидать))

maxsaf:

но если бы я остался в теме - уже наверное отсидел бы)) ну нафик эти Госзакупки

Цитата:За давностью уже я не в теме )) Да и ушел я в бизнес когда он стал замом Даумовой по районному отделу образования. Надо было бы пораньше уйти, но хорошо хоть ума хватило вообще уйти)) А то все остальные бедолаги так там и лЯмку тянут) Правда с тех пор зарплата поднялась в разы, только вот отношение к преподавателям от властей практически к 0Цитата:Я ушел до Госзакупок. Да и потом сразу ля себя решил, ни ни это не для меня.