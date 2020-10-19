Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 00:41

Цитата-/Он тут один здесь думает. И он тут думает, что всем как здесь надо думать, велит... Без него никак/







Ну если тут остальные такие как купидонша то да,я тут один думаю,без меня никак