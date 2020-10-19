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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 890 из 891«1...888889890891»
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5538
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 00:41
#13336
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Цитата-/Он тут один здесь думает. И он тут думает, что всем как здесь надо думать, велит... Без него никак/



Ну если тут остальные такие как купидонша то да,я тут один думаю,без меня никак
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2840
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 02:34
#13337
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Один А за залёг на дно, другой делает +30
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20288
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 12:28
#13338
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Цитата:
maxsaf:
А как же митинг?)

Что, как в Павлодаре?
Против русского языка?... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 12:31
#13339
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Цитата:
drakon:


что у вас пишут по этому поводу?
что думает Навальный?
ему кстати гражданство еще не дали?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20288
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 14:12
#13340
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Цитата:
alex_60:
ему кстати гражданство еще не дали?

Даже, если ему и дадут.Ничего для меня -
не изменится. Даже если дадут и тебе с
абайкой, тоже ничего не изменится... :lol: :oops: :-o
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 14:34
#13341
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Цитата:
drakon: тоже ничего не изменится..


ну как не изменится.
ухудшение отношений между странами.
осложнение международной обстановки.
санкции.высылка дипломатов.
с таких моментов начинаются серьезные дела.
которые и тебя могут коснуться.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5538
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 15:02
#13342
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Цитата-/Что, как в Павлодаре?Против русского языка?.../



Акимат ещё согласовал этот митинг,это провал
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20288
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 15:30
#13343
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Цитата:
alex_60:
которые и тебя могут коснуться

Это, если вам с абайкой, дадут - гражданство?
Тогда мне, наверное, капец - будет... :lol: :oops: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 15:39
#13344
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Цитата:
drakon:
Тогда мне, наверное, капец - будет...


чувствуешь за собой грехи?
правильно, лучше бояться,
чем попасть впросак.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8199
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 17:16
#13345
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Цитата:
drakon:
Что, как в Павлодаре? Против русского языка?...

Ага

Цитата:
abaika95:
Акимат ещё согласовал этот митинг,это провал

Ну правильно сделали, что согласовали. Людям же нужно высказывать мнение.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 19:14
#13346
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Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть.
А что решили, не сообщают.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5538
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 20:04
#13347
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Цитата-/Ну правильно сделали, что согласовали. Людям же нужно высказывать мнение./




Мнение что государственный язык нужно изучать ладно,но выступать об отмене статуса межнационального это уже провокация
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8199
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:12
#13348
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Цитата:
abaika95:
Мнение что государственный язык нужно изучать ладно,но выступать об отмене статуса межнационального это уже провокация

Провокация чего или кого? Кто решает, какие вопросы можно обсуждать, а какие нельзя? Им же выдали разрешение на митинг, тема обозначена была, разве они вышли за рамки?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8199
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:14
#13349
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Цитата:
alex_60:
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.

А почему вы считаете, что они там что-то решали. Собрались, поболтали, спели гимн, и по домам. Кому надо - принял к сведению. Решать будут те, кому положено.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5538
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:21
#13350
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Цитата-/Им же выдали разрешение на митинг, тема обозначена была, разве они вышли за рамки?/




Не знаю но по видимому вышли, за это им штраф должен прилететь
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