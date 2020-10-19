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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 00:41
Цитата-/Он тут один здесь думает. И он тут думает, что всем как здесь надо думать, велит... Без него никак/
Ну если тут остальные такие как купидонша то да,я тут один думаю,без меня никак
Ну если тут остальные такие как купидонша то да,я тут один думаю,без меня никак
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 2840
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 02:34
Один А за залёг на дно, другой делает +30
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 12:28
Цитата:
Что, как в Павлодаре?
Против русского языка?...
maxsaf:
А как же митинг?)
А как же митинг?)
Что, как в Павлодаре?
Против русского языка?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 12:31
Цитата:
что у вас пишут по этому поводу?
что думает Навальный?
ему кстати гражданство еще не дали?
drakon:
что у вас пишут по этому поводу?
что думает Навальный?
ему кстати гражданство еще не дали?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 14:12
Цитата:
Даже, если ему и дадут.Ничего для меня -
не изменится. Даже если дадут и тебе с
абайкой, тоже ничего не изменится...
alex_60:
ему кстати гражданство еще не дали?
ему кстати гражданство еще не дали?
Даже, если ему и дадут.Ничего для меня -
не изменится. Даже если дадут и тебе с
абайкой, тоже ничего не изменится...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 14:34
Цитата:
ну как не изменится.
ухудшение отношений между странами.
осложнение международной обстановки.
санкции.высылка дипломатов.
с таких моментов начинаются серьезные дела.
которые и тебя могут коснуться.
drakon: тоже ничего не изменится..
ну как не изменится.
ухудшение отношений между странами.
осложнение международной обстановки.
санкции.высылка дипломатов.
с таких моментов начинаются серьезные дела.
которые и тебя могут коснуться.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 15:02
Цитата-/Что, как в Павлодаре?Против русского языка?.../
Акимат ещё согласовал этот митинг,это провал
Акимат ещё согласовал этот митинг,это провал
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 15:30
Цитата:
Это, если вам с абайкой, дадут - гражданство?
Тогда мне, наверное, капец - будет...
alex_60:
которые и тебя могут коснуться
которые и тебя могут коснуться
Это, если вам с абайкой, дадут - гражданство?
Тогда мне, наверное, капец - будет...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 15:39
Цитата:
чувствуешь за собой грехи?
правильно, лучше бояться,
чем попасть впросак.
drakon:
Тогда мне, наверное, капец - будет...
Тогда мне, наверное, капец - будет...
чувствуешь за собой грехи?
правильно, лучше бояться,
чем попасть впросак.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 17:16
Цитата:
Ага
Цитата:
Ну правильно сделали, что согласовали. Людям же нужно высказывать мнение.
drakon:
Что, как в Павлодаре? Против русского языка?...
Что, как в Павлодаре? Против русского языка?...
Ага
Цитата:
abaika95:
Акимат ещё согласовал этот митинг,это провал
Акимат ещё согласовал этот митинг,это провал
Ну правильно сделали, что согласовали. Людям же нужно высказывать мнение.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 19:14
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть.
А что решили, не сообщают.
А что решили, не сообщают.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 20:04
Цитата-/Ну правильно сделали, что согласовали. Людям же нужно высказывать мнение./
Мнение что государственный язык нужно изучать ладно,но выступать об отмене статуса межнационального это уже провокация
Мнение что государственный язык нужно изучать ладно,но выступать об отмене статуса межнационального это уже провокация
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:12
Цитата:
Провокация чего или кого? Кто решает, какие вопросы можно обсуждать, а какие нельзя? Им же выдали разрешение на митинг, тема обозначена была, разве они вышли за рамки?
abaika95:
Мнение что государственный язык нужно изучать ладно,но выступать об отмене статуса межнационального это уже провокация
Мнение что государственный язык нужно изучать ладно,но выступать об отмене статуса межнационального это уже провокация
Провокация чего или кого? Кто решает, какие вопросы можно обсуждать, а какие нельзя? Им же выдали разрешение на митинг, тема обозначена была, разве они вышли за рамки?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:14
Цитата:
А почему вы считаете, что они там что-то решали. Собрались, поболтали, спели гимн, и по домам. Кому надо - принял к сведению. Решать будут те, кому положено.
alex_60:
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.
Текст про митинг одинаковый во всех СМИ, где он есть. А что решили, не сообщают.
А почему вы считаете, что они там что-то решали. Собрались, поболтали, спели гимн, и по домам. Кому надо - принял к сведению. Решать будут те, кому положено.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.10.20 - 21:21
Цитата-/Им же выдали разрешение на митинг, тема обозначена была, разве они вышли за рамки?/
Не знаю но по видимому вышли, за это им штраф должен прилететь
Не знаю но по видимому вышли, за это им штраф должен прилететь
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