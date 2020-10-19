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≡ Дефицит сжиженного газа в Костанайской области прокомментировали в управлении энергетики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Дефицит сжиженного газа в Костанайской области прокомментировали в управлении энергетики
Отправлено: 19.10.20 - 17:39
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Проблемы с отгрузкой с АО «СНПС-Актобемунайгаз», а также сложности при приобретении газа через электронную площадку стали причинами дефицита. Однако заправку по талонам владельцы АГЗС должны обеспечить даже в случае перебоев с поставками топлива.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
11
Re: Дефицит сжиженного газа в Костанайской области...
Отправлено: 19.10.20 - 17:39
#1
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несколько раз прочел статью. Ничего нового. А главное непонятно что ожидать? Вопрос по всей видимости завис и не решается. И как долго такая ситуация продлится?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1153
Re: Дефицит сжиженного газа в Костанайской области...
Отправлено: 19.10.20 - 21:00
#2
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Цитата:
рихард:

Цену повысят и сразу всё появится.
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