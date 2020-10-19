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≡ Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
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Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11297
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
#1
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Поздравляю! Акимат каким-то своим тайным заключением решил, что вирус не работает по субботам! Наверное у него Шабат и работать он по субботам не может.

Вообще эти граждане из акиматов крайне опасны для горожан и города своей деятельностью.

Им в голову не могло прийти, что сжав временные рамки работы они сгонят людей в толпы в определенные часы?
Вместо того чтоб размазать на как можно больше часов работы посещение для соблюдения как можно большей дистанции между людьми. Открывать раньше и уговаривать приходить пожилое поколение в случае только крайней необходиомсти и в утренние часы, когда минимум людей и свежая обработка поверхностей.

Не сокращают нигде транспорт, даже если пассажиров мало. Чем больше автобусов - тем реже в них будут сидеть пассажиры. Чем больше время работы магазина - тем реже в них посетители сталкиваются.

Если наступает резкое увеличение нужно вводить полный локдаун, чтоб разорвать цепочки передачи, если коэффициент колеблется в районе единицы - минимизировать контакты, не скучивать людей без необходимости. Уже не начало эпидемии - уже все наработали опыт по управлению в мире и поведению.

Но два + два похоже для этих бездарносте слишком сложная задача!
Нерешаемая!
Хотя возможно делая как можно хуже они преследуют какие-то другие цели.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
456
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 19.10.20 - 18:52
#2
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Цитата:
Серый волк:
они преследуют какие-то другие цели.

Цель только одна - дождаться выделенных на борьбу с ковидом и поделить
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11297
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 19:06
#3
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Цитата:
electro:
Цель только одна - дождаться выделенных на борьбу с ковидом и поделить

О! В этом они усердствовать будут!
Всё выполнят и перевыполнят, часы работы ещё больше сожмут в субботу и всех сгонят, как на ту самую толкущуюся шизо-ярмарку на площади у Почтампта.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9713
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 19.10.20 - 19:06
#4
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Если на местах в областях принимают свои постановлении, то зачем эти на уровне республики. Они же противоречат друг другу. У нас завтра закрывают,
Республика говорит открываем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1060
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 19.10.20 - 19:14
#5
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Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер. И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы. Только тогда будет СТАБИЛЬНАЯ обстановка. На сознательность и добросовестность народа НАДЕЯТСЯ не стоит - народ - это стадо баранов, правда управляемых.
Государству ЛЕГЧЕ будет, без этих всяких нагрузок в виде: - 42 500; списаний кредитов; фондов типа "Биз Быргемыз"; 50 000 и так далее. Это в конечном итоге - ПРАВОЦИРОВАНИЕ на КОРРУПЦИЮ.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...
Отправлено: 19.10.20 - 19:16
#6
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Видно российская медицина работает по какому-то своему странном графику, когда во всем мире в период сезонных обострений врачи начинают отслеживать и вызывать пациентов на осмотр психологического здоровья,коллеги из России наоборот отпускают своих подопечных на вольную волю,и те возвращаются писать комментарии на форумы.Что это врачебная халатность? Или инновации? Либо таким образом просто в Питере решили сбросить груз на казахстанских врачей? Вопрос открытый...




Ну а по теме, не совсем ясна пока логика властей, в один день вводить ужесточения на выходные и сразу разрешать кинотеатры

Подзаработать дают перед жёстким карантином?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9713
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 19:20
#7
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Цитата:
ACROS:
Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер. И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы.


Это не работа Будет, а пародия на работу.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9713
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 19:22
#8
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Цитата:
ACROS:
- народ - это стадо баранов, правда управляемых.


Ну что вы так уж о народе плохо думаете.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 19:52
#9
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Цитата-/И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы./



Согласен и начать надо с Падерина как провокатора и подстрекателя! И судье которая его сторону приняла ещё дисциплинарку выписать



Цитата-/На сознательность и добросовестность народа НАДЕЯТСЯ не стоит - народ - это стадо баранов, правда управляемых./


Тоже согласен,никто уже и не надеется на сознательность,культура дисциплины по видимому выветрилась сразу с распадом союза,все хотят как в Китае но никто не хочет платить тут цену дисциплиной что платят люди в Китае,у нас же все личности! Хоть и никчемные
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
51
Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 20:29
#10
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Этот ACROS если желает быть бараном то флаг в руки,а за всех не надо отвечать. Наша хвалебное государство так и старается всеми запретами и штрафами сделать наш народ стадом баранов и я смотрю тут уже есть желающие
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