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≡ Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
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Руслан Шугаев обвиняется в том, что он подстрекал менеджера ТОО «Альянс СИ» Ерлана Куваева к даче взятки. В суде выяснилось, что бывший руководитель управления образования Василий Цымбалюк проходит по этому делу свидетелем.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 20:28
#15
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Цитата-/мы уже на брудершафт пили?/



Вы/ты этого хотите?)




Цитата-/А кто-то об этом просил?/


А к чему тогда твоя присказка? "С волками..."?
Профайл
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