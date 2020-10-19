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≡ «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 15:55
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- Я озеленением занимаюсь 10 лет, с гособъектами сотрудничаю совсем недавно, - сообщила Кристина Коломийцева. - Но на свою работу даю стопроцентную гарантию. Я хочу, чтобы город был зелёным. Результат можно будет оценить только весной.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5537
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 20:09
#15
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Цитата-/нам вообще все равно, что там посажено живущим там, нам бы дорогу сделали нормальную./



Делаете обращение на имя акима города,либо через айкомек на ЖКХ если не реагируют то сюда уже в народные новости с разносом, в другом порядке это уже будет лицемерие и хайпажорство как один профессионал этих дел из питера тут учит)
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