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«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
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