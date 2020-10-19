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Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40149
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
Руслан Шугаев обвиняется в том, что он подстрекал менеджера ТОО «Альянс СИ» Ерлана Куваева к даче взятки. В суде выяснилось, что бывший руководитель управления образования Василий Цымбалюк проходит по этому делу свидетелем.
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a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9713
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
что- то по образованию дела идут одно за другим.
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.02.20
- Сообщений:
- 12
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:36
Василий мне казался грамотным мужчиной, неужели действительно все берут и все крадут?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1321
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:40
ты смотри, за два месяца на отпуск заработал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20288
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:43
Василий, не возвращайся, в Казахстан...
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:46
Цитата:
С волками жить - ...
Ainagulsu:
Василий мне казался грамотным мужчиной, неужели действительно все берут и все крадут?!
Василий мне казался грамотным мужчиной, неужели действительно все берут и все крадут?!
С волками жить - ...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5536
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:49
Цитата-/С волками жить - ../
Ой немогу,Козлов ты серьезно?)
Оправдать тогда может всех надо?
Не они такие,жизнь такая)
Ой немогу,Козлов ты серьезно?)
Оправдать тогда может всех надо?
Не они такие,жизнь такая)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4175
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:55
Дороговато за двести пятьдесят компы , неужели ноут за сто двадцать не хватит, не будут же решать супер-пупер сложные задачи?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1060
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 17:18
И, ты Брут??
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11297
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 17:51
Какой интереснейший отпуск!
Много вы знаете учителей, которые могут сказать детям в самый разгар проблемного учебного года: "Будьте здоровы, живите богато, а я уезжаю... в отпуск"
Вася, поделись в какой кабинет с каким портретом и флагом заносил!
А то нехорошо чужие секреты в себе держать, очень опасно!
Много вы знаете учителей, которые могут сказать детям в самый разгар проблемного учебного года: "Будьте здоровы, живите богато, а я уезжаю... в отпуск"
Вася, поделись в какой кабинет с каким портретом и флагом заносил!
А то нехорошо чужие секреты в себе держать, очень опасно!
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 17:57
Я прожил жизнь и весело, и сложно
И взяток в мире никогда не брал
А почему??? Да потому, возможно
Что просто мне никто их не давал...
Не берут те, кому их не дают
И взяток в мире никогда не брал
А почему??? Да потому, возможно
Что просто мне никто их не давал...
Не берут те, кому их не дают
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 18:01
Напрашивается басня Крылова Лисица и сурок.....
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 18:09
Цитата:
А мы уже на брудершафт пили?
Цитата:
А кто-то об этом просил?
abaika95:
Ой немогу,Козлов ты серьезно?)
Ой немогу,Козлов ты серьезно?)
А мы уже на брудершафт пили?
Цитата:
abaika95:
Оправдать тогда может всех надо?
Оправдать тогда может всех надо?
А кто-то об этом просил?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3703
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 18:24
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1060
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 20:05
Цитата:
Он уже не УЧИТЕЛЬ - он рабочком.
Цитата:
Рано, так ещё говорить: во первых - он в ранге свидетеля,пока; а во вторых - презумиция невиновности ( не он должен доказывать свою НЕВИНОВНОСТЬ, а следствие должно доказывать его ВИНОВНОСТЬ)
Серый волк:
вы знаете учителей
вы знаете учителей
Он уже не УЧИТЕЛЬ - он рабочком.
Цитата:
Серый волк:
Вася, поделись в какой кабинет с каким портретом и флагом заносил!
Вася, поделись в какой кабинет с каким портретом и флагом заносил!
Рано, так ещё говорить: во первых - он в ранге свидетеля,пока; а во вторых - презумиция невиновности ( не он должен доказывать свою НЕВИНОВНОСТЬ, а следствие должно доказывать его ВИНОВНОСТЬ)
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