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≡ Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни серьёзного похолодания в Костанае и по области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни серьёзного похолодания в Костанае и по области
Отправлено: 19.10.20 - 17:45
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В Костанае во вторник переменная облачность без осадков. Ночью +2...+4, днём +16...+18 градусов. Небольшой дождь возможен в областном центре, но крупных изменений от ситуации последних недель пока не намечается.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5536
Re: Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни...
Отправлено: 19.10.20 - 17:45
#1
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Серому отдельно эту новость покажите а то он там возумущен почему у нас аттракционы отменили когда на дворе во всю "белые мухи" должны быть!
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9713
Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни серьёзного похолодания в Костанае и по области
Отправлено: 19.10.20 - 19:52
#2
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1060
Re: Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни...
Отправлено: 19.10.20 - 19:59
#3
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Цитата:
abaika95:
"белые мухи" должны быть!


Хорошо же что "белых" мух пока нет: В деревне печку топить сильно не нужно - уголь, дрова сэкономят; солому, сено - кто не завёз, завезут по теплу, по сухому, да разве мало дел в селе по подготовке к зиме.
Почему то в городе топят как зимой - жара, духота - дышать нечем в квартире; наверное и счета за тепло в октябре придут как в декабре.
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