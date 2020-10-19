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Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни серьёзного похолодания в Костанае и по области
Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни серьёзного похолодания в Костанае и по области
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