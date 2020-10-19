Отправлено: - 19:59

abaika95:

"белые мухи" должны быть!

Цитата:Хорошо же что "белых" мух пока нет: В деревне печку топить сильно не нужно - уголь, дрова сэкономят; солому, сено - кто не завёз, завезут по теплу, по сухому, да разве мало дел в селе по подготовке к зиме.Почему то в городе топят как зимой - жара, духота - дышать нечем в квартире; наверное и счета за тепло в октябре придут как в декабре.