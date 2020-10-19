Отправлено: - 15:02

ACROS:

Не так как на прошедшей, так называемой, продовольственной ярмарке.

Цитата:Это как раз и показывает всю нелепость контроля. Они там, в акиматах, хоть с каким-то планированием знакомы или все зависит от того, с какой ноги сегодня встали? Еще вчера весь город заражал друг друга на ярмарке, необходимость которой для населения весьма сомнительна (о торговцах речи нет), а уже сегодня принимаются жесткие карантинные меры. Хоть какая-то стратегия и тактика борьбы за здоровье населения должна быть у городских санитаров, не могут же они не придерживаться хотя бы обычной логики? Это игра что ли такая, заразись на ярмарке и сиди дома?И что еще за нелепые временнЫе ограничения от оперативного штаба? Вирус после 23:00 снимает корону и идет баиньки? Оздоровительные центры закрывают, чтобы стало меньше здоровых? Бред какой-то, густо присыпанный формализмом. В продуктовые супермаркеты ходИте, а в непродовольственные низзя. Почему? Вирус что-ли продуктов боится? Так по их штабной логике, он еще и маленьких, тесных пространств пугается, а в больших (более 2000 кв.м) чувствует себя как король в своей короне. Но больше всего ковид любит чистоту и порядок, нет для него большего кайфа, чем попариться в баньках и саунах, поэтому туда гражданам ходить нельзя. Сидите лучше в грязи, вирус не дурак, туда не полезет.Ну и вишенка на тортик - все это начнется именно завтра с 00:00. Вирус предупрежден и ожидает, гуляем ребята, пока есть время!