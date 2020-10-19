Re: Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ...

Отправлено: - 18:33

Поздравляю! Акимат каким-то своим тайным заключением решил, что вирус не работает по субботам! Наверное у него Шабат и работать он по субботам не может.



Вообще эти граждане из акиматов крайне опасны для горожан и города своей деятельностью.



Им в голову не могло прийти, что сжав временные рамки работы они сгонят людей в толпы в определенные часы?

Вместо того чтоб размазать на как можно больше часов работы посещение для соблюдения как можно большей дистанции между людьми. Открывать раньше и уговаривать приходить пожилое поколение в случае только крайней необходиомсти и в утренние часы, когда минимум людей и свежая обработка поверхностей.



Не сокращают нигде транспорт, даже если пассажиров мало. Чем больше автобусов - тем реже в них будут сидеть пассажиры. Чем больше время работы магазина - тем реже в них посетители сталкиваются.



Если наступает резкое увеличение нужно вводить полный локдаун, чтоб разорвать цепочки передачи, если коэффициент колеблется в районе единицы - минимизировать контакты, не скучивать людей без необходимости. Уже не начало эпидемии - уже все наработали опыт по управлению в мире и поведению.



Но два + два похоже для этих бездарносте слишком сложная задача!

Нерешаемая!

Хотя возможно делая как можно хуже они преследуют какие-то другие цели.