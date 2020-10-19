Кинотеатры смогут возобновить работу в Казахстане, а ТРЦ будут работать по субботам
Отправлено: 19.10.20 - 18:33
Эти послабления распространяются на регионы со стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заражений Covid-19. Такое решение приняла Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Читать новость
Поздравляю! Акимат каким-то своим тайным заключением решил, что вирус не работает по субботам! Наверное у него Шабат и работать он по субботам не может.
Вообще эти граждане из акиматов крайне опасны для горожан и города своей деятельностью.
Им в голову не могло прийти, что сжав временные рамки работы они сгонят людей в толпы в определенные часы? Вместо того чтоб размазать на как можно больше часов работы посещение для соблюдения как можно большей дистанции между людьми. Открывать раньше и уговаривать приходить пожилое поколение в случае только крайней необходиомсти и в утренние часы, когда минимум людей и свежая обработка поверхностей.
Не сокращают нигде транспорт, даже если пассажиров мало. Чем больше автобусов - тем реже в них будут сидеть пассажиры. Чем больше время работы магазина - тем реже в них посетители сталкиваются.
Если наступает резкое увеличение нужно вводить полный локдаун, чтоб разорвать цепочки передачи, если коэффициент колеблется в районе единицы - минимизировать контакты, не скучивать людей без необходимости. Уже не начало эпидемии - уже все наработали опыт по управлению в мире и поведению.
Но два + два похоже для этих бездарносте слишком сложная задача! Нерешаемая! Хотя возможно делая как можно хуже они преследуют какие-то другие цели.
Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер. И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы. Только тогда будет СТАБИЛЬНАЯ обстановка. На сознательность и добросовестность народа НАДЕЯТСЯ не стоит - народ - это стадо баранов, правда управляемых. Государству ЛЕГЧЕ будет, без этих всяких нагрузок в виде: - 42 500; списаний кредитов; фондов типа "Биз Быргемыз"; 50 000 и так далее. Это в конечном итоге - ПРАВОЦИРОВАНИЕ на КОРРУПЦИЮ.
Видно российская медицина работает по какому-то своему странном графику, когда во всем мире в период сезонных обострений врачи начинают отслеживать и вызывать пациентов на осмотр психологического здоровья,коллеги из России наоборот отпускают своих подопечных на вольную волю,и те возвращаются писать комментарии на форумы.Что это врачебная халатность? Или инновации? Либо таким образом просто в Питере решили сбросить груз на казахстанских врачей? Вопрос открытый...
Ну а по теме, не совсем ясна пока логика властей, в один день вводить ужесточения на выходные и сразу разрешать кинотеатры
ACROS: Надо ВСЕМ, любому бизнесу, разрешить РАБОТАТЬ: но со СТРОГИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер. И усилить ЖЕСТКИЙ контроль, вплоть до закрытия бизнеса индивида, если он ИГНОРИРУЕТ все санитарные нормы.
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