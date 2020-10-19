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≡ Санпосты установят на границах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40149
Санпосты установят на границах Костанайской области
Отправлено: 19.10.20 - 18:22
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Об этом глава региона Архимед Мухамбетов сообщил сегодня, 19 октября, на своей странице в Instagram. Напомним, ранее стало известно о введении дополнительных ограничительных мер в области с 20 октября.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9786
Re: Санпосты установят на границах Костанайской области
Отправлено: 19.10.20 - 18:22
#1
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Не закрывайте районы от людей, транспорт районный и городской. Сами же знаете что смысла нет. Лучше ужесточите границу. Ведь уже есть тесты за 10-15минут. Да увеличится очередь на границе, но пусть уж лучше так чем опять хаос как был летом. Скорую люди не могли дождаться. Я лично подожду на границе хоть сутки результаты пцр чем как летом потерять два месяца лечения. И здоровье.
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