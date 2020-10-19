Re: Санпосты установят на границах Костанайской области

Отправлено: - 18:22

Не закрывайте районы от людей, транспорт районный и городской. Сами же знаете что смысла нет. Лучше ужесточите границу. Ведь уже есть тесты за 10-15минут. Да увеличится очередь на границе, но пусть уж лучше так чем опять хаос как был летом. Скорую люди не могли дождаться. Я лично подожду на границе хоть сутки результаты пцр чем как летом потерять два месяца лечения. И здоровье.