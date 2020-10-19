Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...

Отправлено: - 17:57

Я прожил жизнь и весело, и сложно

И взяток в мире никогда не брал

А почему??? Да потому, возможно

Что просто мне никто их не давал...

Не берут те, кому их не дают