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≡ Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40147
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
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Руслан Шугаев обвиняется в том, что он подстрекал менеджера ТОО «Альянс СИ» Ерлана Куваева к даче взятки. В суде выяснилось, что бывший руководитель управления образования Василий Цымбалюк проходит по этому делу свидетелем.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9707
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:13
#1
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что- то по образованию дела идут одно за другим.
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
12
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:36
#2
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Василий мне казался грамотным мужчиной, неужели действительно все берут и все крадут?!
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1321
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:40
#3
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ты смотри, за два месяца на отпуск заработал
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20288
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:43
#4
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Василий, не возвращайся, в Казахстан... :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1870
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 16:46
#5
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Цитата:
Ainagulsu:
Василий мне казался грамотным мужчиной, неужели действительно все берут и все крадут?!

С волками жить - ...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5529
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:49
#6
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Цитата-/С волками жить - ../



Ой немогу,Козлов ты серьезно?)

Оправдать тогда может всех надо?

Не они такие,жизнь такая)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4175
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 16:55
#7
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Дороговато за двести пятьдесят компы , неужели ноут за сто двадцать не хватит, не будут же решать супер-пупер сложные задачи?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1056
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 17:18
#8
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И, ты Брут??
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11293
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 17:51
#9
Комментарий проходит проверку.
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nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
78
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 17:57
#10
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Я прожил жизнь и весело, и сложно
И взяток в мире никогда не брал
А почему??? Да потому, возможно
Что просто мне никто их не давал...
Не берут те, кому их не дают
Профайл
nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
78
Re: Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник...
Отправлено: 19.10.20 - 18:01
#11
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Напрашивается басня Крылова Лисица и сурок.....
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1870
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Отправлено: 19.10.20 - 18:09
#12
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Цитата:
abaika95:
Ой немогу,Козлов ты серьезно?)

А мы уже на брудершафт пили?

Цитата:
abaika95:
Оправдать тогда может всех надо?

А кто-то об этом просил?
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