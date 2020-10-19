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Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
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