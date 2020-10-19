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«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40147
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 15:55
- Я озеленением занимаюсь 10 лет, с гособъектами сотрудничаю совсем недавно, - сообщила Кристина Коломийцева. - Но на свою работу даю стопроцентную гарантию. Я хочу, чтобы город был зелёным. Результат можно будет оценить только весной.
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Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 15:55
А у Жени Полуянова есть какое-нибудь специальное образование в этой сфере ну кроме того что он ролики Варламова смотрит?)
Просто как думаю высаживать цветочки во дворе не означает автоматом быть спецом по деревьям)
Цитата-/Я считаю, что она посажена слишком глубоко, - сказал Полуянов./
Аргументный аргумент!
Просто как думаю высаживать цветочки во дворе не означает автоматом быть спецом по деревьям)
Цитата-/Я считаю, что она посажена слишком глубоко, - сказал Полуянов./
Аргументный аргумент!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1454
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 16:15
Цитата:
Во-первых "расти". Во-вторых, а вот как возьмет, да как вырастет! :D Полуянов у нас давно специалистом по озеленению стал, чтоб так категорично утверждать? )
Имхо, сия статья напоминает нечто, что происходит у малахова - бесполезный трындеж. Следовало бы подождать пару лет (ну или пока засохнут) и потом подводить итоги. У представителей озеленителей следовало бы спросить, эти их гарантии они только на словах, мол, мамой клянусь? Или таки на посадки есть гарантия? И отражены ли в договоре эти работы по поливу?
- Ну выкапывайте. И без этого видно, что дерево загублено и толком рости не будет, - ответил Полуянов.
Во-первых "расти". Во-вторых, а вот как возьмет, да как вырастет! :D Полуянов у нас давно специалистом по озеленению стал, чтоб так категорично утверждать? )
Имхо, сия статья напоминает нечто, что происходит у малахова - бесполезный трындеж. Следовало бы подождать пару лет (ну или пока засохнут) и потом подводить итоги. У представителей озеленителей следовало бы спросить, эти их гарантии они только на словах, мол, мамой клянусь? Или таки на посадки есть гарантия? И отражены ли в договоре эти работы по поливу?
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9707
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 16:19
все же просто.
//- Я озеленением занимаюсь 10 лет, с гособъектами сотрудничаю совсем недавно, - добавила Кристина Коломийцева. - Но на свою работу даю стопроцентную гарантию.//
занимается десять лет, значит есть что показать в качестве примера.
иначе так уверенно бы не говорила.
//- Я озеленением занимаюсь 10 лет, с гособъектами сотрудничаю совсем недавно, - добавила Кристина Коломийцева. - Но на свою работу даю стопроцентную гарантию.//
занимается десять лет, значит есть что показать в качестве примера.
иначе так уверенно бы не говорила.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 583
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 16:19
Цитата:
Исправил. Спасибо
JereK:
Во-первых "расти"
Во-первых "расти"
Исправил. Спасибо
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 188
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 16:27
Я считаю, что она посажена слишком глубоко, - сказал Полуянов.
- Ну хорошо, а мы считаем, что всё сделано правильно!
----------------------------------------------------------
Поддержу, пожалуй, Евгению МОИСЕЕНКО. В моем районе полтора года назад РЖД облагораживало новую пригородную станцию МЦД и высадили они там с десяток голубых елей, правда они побольше раза в 2 чем на этих снимках.
Так вот у них нижние ветки тоже очень близко от земли. Но ничего, растут себе. Другое дело как бы их зимой при уборке снега на тротуаре не переломали, вот это реальная проблема - ограды-то никакой
- Ну хорошо, а мы считаем, что всё сделано правильно!
----------------------------------------------------------
Поддержу, пожалуй, Евгению МОИСЕЕНКО. В моем районе полтора года назад РЖД облагораживало новую пригородную станцию МЦД и высадили они там с десяток голубых елей, правда они побольше раза в 2 чем на этих снимках.
Так вот у них нижние ветки тоже очень близко от земли. Но ничего, растут себе. Другое дело как бы их зимой при уборке снега на тротуаре не переломали, вот это реальная проблема - ограды-то никакой
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 16:52
Цитата:
Речь была за СОСНЫ, а не ели... Это разные Ёлки
Цитата:
Да, даже быстрее будет видно. Хвойники растут 1,5 месяца в году: в апреле, мае... Будет прирост к следующему лету, значит худо-бедно принялись.
dvb:
и высадили они там с десяток голубых елей, правда они побольше раза в 2 чем на этих снимках. Так вот у них нижние ветки тоже очень близко от земли.
и высадили они там с десяток голубых елей, правда они побольше раза в 2 чем на этих снимках. Так вот у них нижние ветки тоже очень близко от земли.
Речь была за СОСНЫ, а не ели... Это разные Ёлки
Цитата:
JereK:
Следовало бы подождать пару лет
Следовало бы подождать пару лет
Да, даже быстрее будет видно. Хвойники растут 1,5 месяца в году: в апреле, мае... Будет прирост к следующему лету, значит худо-бедно принялись.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11292
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 16:56
Там по хорошему бы вообще снести этот страшный облезлый дом с подъездами на тротуар.
Его строили когда у людей вообще жилья небыло. Война только лет 15-18 назад отгремела, и никто особо не думал что улица превратится в проспект к Вокзалу, уровень порога в подъезде окажется ниже покрытия проезжей части а окна квартир на тротуаре с обильным движением пешеходов. Построив современный многоэтажный дом с размещением на два десятка метров вглубь квартала можно добиться и комфортного жилья и улучшения облика города и зелёной зоны между домом и проспектом.
При правильном подходе город мог бы ещё и в выгоде остаться даже расселив жителей этого страшного дома. Квартиры в построенном современном и многоэтажном доме в этом районе будут явно не дешевыми.
Цитата:
Судя по публикациям о всех без исключения предыдущих посадках, либо гарантии фейковые, либо заказчику выгоднее постоянно высаживать за бюджетные деньги.
Цитата:
А напротив окна горбольницы, под которой деревья спасали палаты и от шума и от шансов оказаться летом на раскаленной сковородке под палящем солнцем.
Его строили когда у людей вообще жилья небыло. Война только лет 15-18 назад отгремела, и никто особо не думал что улица превратится в проспект к Вокзалу, уровень порога в подъезде окажется ниже покрытия проезжей части а окна квартир на тротуаре с обильным движением пешеходов. Построив современный многоэтажный дом с размещением на два десятка метров вглубь квартала можно добиться и комфортного жилья и улучшения облика города и зелёной зоны между домом и проспектом.
При правильном подходе город мог бы ещё и в выгоде остаться даже расселив жителей этого страшного дома. Квартиры в построенном современном и многоэтажном доме в этом районе будут явно не дешевыми.
Цитата:
JereK:
следовало бы спросить, эти их гарантии они только на словах, мол, мамой клянусь? Или таки на посадки есть гарантия?
следовало бы спросить, эти их гарантии они только на словах, мол, мамой клянусь? Или таки на посадки есть гарантия?
Судя по публикациям о всех без исключения предыдущих посадках, либо гарантии фейковые, либо заказчику выгоднее постоянно высаживать за бюджетные деньги.
Цитата:
Евгений Полуянов предлагал высаживать деревья не в отдельные квадратные клумбы, а в одну широкую, а расстояние от одного дерева до другого засеять травой.Так они на плитке меньше освоят. Да и вдруг деревья и вправду выживут не окруженные в каменной лунке. Это же опять за бюджет воткнуть не получится.
А напротив окна горбольницы, под которой деревья спасали палаты и от шума и от шансов оказаться летом на раскаленной сковородке под палящем солнцем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 78
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 17:06
А нам вообще все равно, что там посажено живущим там, нам бы дорогу сделали нормальную.
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 17:21
Цитата:
Ну вот жеж... большинству рядом живущих пох... чем они дышат...
Так что тех, кто хоть как-то следит за тем как посадили, как ухаживают, подпинывая тем самым подрядчиков, еще благодарить надо
Цитата:
[Исправлено: yudjin, 19.10.2020 - 17:25]
nmv85:
А нам вообще все равно,
А нам вообще все равно,
Ну вот жеж... большинству рядом живущих пох... чем они дышат...
Так что тех, кто хоть как-то следит за тем как посадили, как ухаживают, подпинывая тем самым подрядчиков, еще благодарить надо
Цитата:
abaika95: не означает автоматом быть спецом по деревьям)ну дык, я могу и три десятка деревьев показать возле дома.
[Исправлено: yudjin, 19.10.2020 - 17:25]
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11292
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 17:29
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1056
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 17:38
Май 2021 года: - "гамбургский счёт" для Полуянова и Моисеенко.
Надо запомнить эту дату и вернуться к этой теме весной. Это принципиально для ОБОИХ - честь мундира задета и у того и у этой.
[Исправлено: ACROS, 19.10.2020 - 17:45]
Надо запомнить эту дату и вернуться к этой теме весной. Это принципиально для ОБОИХ - честь мундира задета и у того и у этой.
[Исправлено: ACROS, 19.10.2020 - 17:45]
«Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
Отправлено: 19.10.20 - 17:46
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 998
Re: «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр....
Отправлено: 19.10.20 - 17:55
Цитата:
Много раз радовался, что саженцы принялись, но это не показатель того, что они будут расти. Может быть товарищ Моисеенко и специалист, у которого 100% приживаемость, но практика последних лет демонстрирует совершенно другие показатели. Как и пресловутые ремонты, более похожие на халтуру и банальное осваивание средств, чем на улучшение предыдущего состояния окружающей действительности. Иногда смотришь и думаешь, лучше бы ничего не трогали, все испортили за наши же деньги.
Хочется пожить в красивом зеленом городе, но вот уже тридцать лет идут сплошные ремонты. Весной улицы обдирают, деревья пилят, потом наступает затишье, люди бредут под палящим солнцем по разрытым улицам, автомобили стоят в пробках и убивают оставшиеся дороги. Потом наступает осень и быстро-быстро халтуры завершаются, нужно успеть до снега, который скроет все огрехи. Зимой хорошо, деревья не нужны, ямы штукатурит снегом природа, она же замораживает и скрывает грязь. Весной цикл начинается заново, но виноватой уже считается зима, а не халтурщики. Так и живем в ожидании.
yudjin:
Будет прирост к следующему лету, значит худо-бедно принялись.
Будет прирост к следующему лету, значит худо-бедно принялись.
Много раз радовался, что саженцы принялись, но это не показатель того, что они будут расти. Может быть товарищ Моисеенко и специалист, у которого 100% приживаемость, но практика последних лет демонстрирует совершенно другие показатели. Как и пресловутые ремонты, более похожие на халтуру и банальное осваивание средств, чем на улучшение предыдущего состояния окружающей действительности. Иногда смотришь и думаешь, лучше бы ничего не трогали, все испортили за наши же деньги.
Хочется пожить в красивом зеленом городе, но вот уже тридцать лет идут сплошные ремонты. Весной улицы обдирают, деревья пилят, потом наступает затишье, люди бредут под палящим солнцем по разрытым улицам, автомобили стоят в пробках и убивают оставшиеся дороги. Потом наступает осень и быстро-быстро халтуры завершаются, нужно успеть до снега, который скроет все огрехи. Зимой хорошо, деревья не нужны, ямы штукатурит снегом природа, она же замораживает и скрывает грязь. Весной цикл начинается заново, но виноватой уже считается зима, а не халтурщики. Так и живем в ожидании.
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