Отправлено: - 16:56

JereK:

следовало бы спросить, эти их гарантии они только на словах, мол, мамой клянусь? Или таки на посадки есть гарантия?

Евгений Полуянов предлагал высаживать деревья не в отдельные квадратные клумбы, а в одну широкую, а расстояние от одного дерева до другого засеять травой.

Там по хорошему бы вообще снести этот страшный облезлый дом с подъездами на тротуар.Его строили когда у людей вообще жилья небыло. Война только лет 15-18 назад отгремела, и никто особо не думал что улица превратится в проспект к Вокзалу, уровень порога в подъезде окажется ниже покрытия проезжей части а окна квартир на тротуаре с обильным движением пешеходов. Построив современный многоэтажный дом с размещением на два десятка метров вглубь квартала можно добиться и комфортного жилья и улучшения облика города и зелёной зоны между домом и проспектом.При правильном подходе город мог бы ещё и в выгоде остаться даже расселив жителей этого страшного дома. Квартиры в построенном современном и многоэтажном доме в этом районе будут явно не дешевыми.Цитата:Судя по публикациям о всех без исключения предыдущих посадках, либо гарантии фейковые, либо заказчику выгоднее постоянно высаживать за бюджетные деньги.Цитата:Так они на плитке меньше освоят. Да и вдруг деревья и вправду выживут не окруженные в каменной лунке. Это же опять за бюджет воткнуть не получится.А напротив окна горбольницы, под которой деревья спасали палаты и от шума и от шансов оказаться летом на раскаленной сковородке под палящем солнцем.