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≡ Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40143
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
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Решение об усилении карантинных мер аким региона Архимед Мухамбетов озвучил сегодня, 19 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11287
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 14:52
#15
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
994
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 15:02
#16
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Цитата:
ACROS:
Не так как на прошедшей, так называемой, продовольственной ярмарке.

Это как раз и показывает всю нелепость контроля. Они там, в акиматах, хоть с каким-то планированием знакомы или все зависит от того, с какой ноги сегодня встали? Еще вчера весь город заражал друг друга на ярмарке, необходимость которой для населения весьма сомнительна (о торговцах речи нет), а уже сегодня принимаются жесткие карантинные меры. Хоть какая-то стратегия и тактика борьбы за здоровье населения должна быть у городских санитаров, не могут же они не придерживаться хотя бы обычной логики? Это игра что ли такая, заразись на ярмарке и сиди дома?

И что еще за нелепые временнЫе ограничения от оперативного штаба? Вирус после 23:00 снимает корону и идет баиньки? Оздоровительные центры закрывают, чтобы стало меньше здоровых? Бред какой-то, густо присыпанный формализмом. В продуктовые супермаркеты ходИте, а в непродовольственные низзя. Почему? Вирус что-ли продуктов боится? Так по их штабной логике, он еще и маленьких, тесных пространств пугается, а в больших (более 2000 кв.м) чувствует себя как король в своей короне. Но больше всего ковид любит чистоту и порядок, нет для него большего кайфа, чем попариться в баньках и саунах, поэтому туда гражданам ходить нельзя. Сидите лучше в грязи, вирус не дурак, туда не полезет.

Ну и вишенка на тортик - все это начнется именно завтра с 00:00. Вирус предупрежден и ожидает, гуляем ребята, пока есть время!
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
103
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 15:12
#17
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Сейчас в Костанае +15 градусов по Цельсию.
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