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≡ Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40143
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
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Почему жители в возрасте 50-65 лет образованнее 16-34-летних, а качество современного образования стремительно ухудшается? На эти и другие вопросы местные коммунисты попытались ответить совместно с представителями отдела образования Костаная.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6999
Re: Педагоги - «самое наклоненное население», а...
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
#1
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Цитата:
сказала член КНПК Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему стал платным «Кунделик»? Почему родители должны платить за то, чтобы посмотреть оценки детей?

Сергазинова перевернула и ввела в заблуждение. Оценки своего ребенка Я МОГУ смотреть БЕСПЛАТНО. Даже сейчас специально открыл Кунделик и посмотрел СОРы, которые недавно прошли.
Я не могу бесплатно пользоваться таким сервисом, как Кунделик Аналитика, в нем показывается рейтинг ребенка в классе. В графике на основе баллов за соры и сочи показывают какое место он занимает в классе. Всё! Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
993
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 12:45
#2
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Цитата:
yudjin:
Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.


Там ещё есть ограничения. Вроде из приложения домашнюю работу не просмотришь, либо плати за PRO-версию, либо иди смотреть на сайт. И мне тоже как-то странным кажется и даже диким, что основную программу для учеников и родителей, дневник, отдали на откуп коммерсантам. Как по мне, всё там должно быть открыто и бесплатно.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13245
Re: Педагоги - «самое наклоненное население», а...
Отправлено: 19.10.20 - 13:33
#3
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Цитата:
Тот самый:
Как по мне, всё там должно быть открыто и бесплатно.

Согласен.
Цитата:
Как они будут сеять разумное, доброе, вечное, если их самих регулярно нагибают?

Источник:

Ну и жаргончик. Нагибают куда и зачем?
Кстати, а почему некоторые участники не в масках?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1052
Re: Педагоги - «самое наклоненное население», а...
Отправлено: 19.10.20 - 13:57
#4
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Цитата://обучение по программе «Болашак», поэтому они - агенты влияния,//

Всегда считал: что программа "Болашак" - не очень хорошая программа: почему казахская власть должна вкладывать бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, в развитие ЧУЖОГО образования, в развитие чужого государства. Лучше вкладывали бы в своё, отечественное образование. Да, и эффекта от этой программы - НОЛЬ. Это видно по проводимым реформам в стране. Проводят реформы КТО - те кто обучался по этой программе за рубежом.
Я считаю и не без основания, и практически это так и есть: даже спустя 37 лет после окончания ВУЗ-а, по уровню теоретической базы по своей специальности и общей культуры, могу дать ФОРУ любому "болашаковцу", или как минимум быть на уровне с ним.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9703
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 14:38
#5
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образование одно из основ общества.
и ставить руководить им потусовавшихся
за рубежом ,не имеющих никакого опыта.
это просто вредительство .
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5522
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 14:57
#6
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