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Coopidon: Какой, накрен, короновирус!? Какая социальная дистанция? Когда яйца по 190!?

Цитата:Там не цена на яйца.Тут замечали, что есть некие госъяйца или стабъяца дешевле.Там корреспонденты НГ запечатлели для истории города явление намного и пренамного интереснее!Корни этого явления одновременно глубоки и забавны!Вы не заметили явления. И никто не заметил.А оно есть и просто прёт из каждого фото.В фейковом феодальном государстве - всё должно быть фейковым и феодальным.И никакой коронапапирус не сможет сломить прямую, как шея жирафа, линию!В исторически сложившейся первобытной пещерной дикарямбии ярмарки дефакто не очень практиковались.Дубаснул дикарь в шкуре курицу дубиной и с радостным воплем потащил её. Другой дикарь дубиной из-за дерева метко жмякнул первого в кочан (какой вред от этих деревьев) и стал счастливым обладателем и трупа курицы и первого дикаря.Какие тут ярмарки? Когда дикари с воплями разорвут руками и слопают?Ярмарки - расцвели при более прогрессивном феодализме!Когда вассалы феодала по его распроряжению в специальный день тащили свою продукцию на площадь и обменивали на монеты с радостно разбирающей посадской челядью свою продукцию с грязных лотков и проломленных столов, оставляя после себя кровь, обрезки и всякую средневековую упаковку из соломы и разломанные корзины из прутьев.И им глубоко плевать было на эпидемию тифа...