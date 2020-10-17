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«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40143
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 19.10.20 - 03:44
Цитата:
Там не цена на яйца.
Тут замечали, что есть некие госъяйца или стабъяца дешевле.
Там корреспонденты НГ запечатлели для истории города явление намного и пренамного интереснее!
Корни этого явления одновременно глубоки и забавны!
Вы не заметили явления. И никто не заметил.
А оно есть и просто прёт из каждого фото.
В фейковом феодальном государстве - всё должно быть фейковым и феодальным.
И никакой коронапапирус не сможет сломить прямую, как шея жирафа, линию!
Немного истории явления
В исторически сложившейся первобытной пещерной дикарямбии ярмарки дефакто не очень практиковались.
Дубаснул дикарь в шкуре курицу дубиной и с радостным воплем потащил её. Другой дикарь дубиной из-за дерева метко жмякнул первого в кочан (какой вред от этих деревьев) и стал счастливым обладателем и трупа курицы и первого дикаря.
Какие тут ярмарки? Когда дикари с воплями разорвут руками и слопают?
Ярмарки - расцвели при более прогрессивном феодализме!
Когда вассалы феодала по его распроряжению в специальный день тащили свою продукцию на площадь и обменивали на монеты с радостно разбирающей посадской челядью свою продукцию с грязных лотков и проломленных столов, оставляя после себя кровь, обрезки и всякую средневековую упаковку из соломы и разломанные корзины из прутьев.
И им глубоко плевать было на эпидемию тифа...
Coopidon: Какой, накрен, короновирус!? Какая социальная дистанция? Когда яйца по 190!?
Там не цена на яйца.
Тут замечали, что есть некие госъяйца или стабъяца дешевле.
Там корреспонденты НГ запечатлели для истории города явление намного и пренамного интереснее!
Корни этого явления одновременно глубоки и забавны!
Вы не заметили явления. И никто не заметил.
А оно есть и просто прёт из каждого фото.
В фейковом феодальном государстве - всё должно быть фейковым и феодальным.
И никакой коронапапирус не сможет сломить прямую, как шея жирафа, линию!
Немного истории явления
В исторически сложившейся первобытной пещерной дикарямбии ярмарки дефакто не очень практиковались.
Дубаснул дикарь в шкуре курицу дубиной и с радостным воплем потащил её. Другой дикарь дубиной из-за дерева метко жмякнул первого в кочан (какой вред от этих деревьев) и стал счастливым обладателем и трупа курицы и первого дикаря.
Какие тут ярмарки? Когда дикари с воплями разорвут руками и слопают?
Ярмарки - расцвели при более прогрессивном феодализме!
Когда вассалы феодала по его распроряжению в специальный день тащили свою продукцию на площадь и обменивали на монеты с радостно разбирающей посадской челядью свою продукцию с грязных лотков и проломленных столов, оставляя после себя кровь, обрезки и всякую средневековую упаковку из соломы и разломанные корзины из прутьев.
И им глубоко плевать было на эпидемию тифа...
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 19.10.20 - 03:59
В мире капитализма, сменившего феодализм, ярмарочный тогр был, но уже не торт!
Капиталистическая торговля уже ощетинилась производительными магазинами с сноровистыми менеджерами-приказчиками. С торговыми помещениями для удобной торговли, с налаженными поставками и связями с производителями.
И только сохранившиеся на первым этапах капитализма гетто для маргиналов всё ещё содержали отрыжку старого мира в спрятанных маргинальных кварталах.
Эта экзотика дала пищу великим писателям и художникам.
Виктор Гюго "Чрево Парижа"
фильм "Парфюмер"
Вы просто не понимаете какой культурный шедевр дал вам этот акимат!
Кто-то назвал этот акимат городским!
Это в корне неверно!
Слово городской в нём явно лишнее!
Всепланетарный галактический акимат - просто шедеврален!
Посмотрите какие шикарные персонажи они вытащили на белый свет из небытия!
Что не фото - то шедевр!
И да!
Многие не увидели!
Главное упущено!
Надо было к этой замечательной ярмарке организовать прямые рейсы авиакомпании Дельта из Штатов с туристами на Боинге 747 и из Европы на А370.
Каждый турист, мечтающий побывать на феодальной ярмарке, оставил бы в городе как минимум тысчячу Евро или полторы тысячи долларов!
Рас уже плевать на корону из-за лотка яиц, то за штукарь Евро то с носа?
Капиталистическая торговля уже ощетинилась производительными магазинами с сноровистыми менеджерами-приказчиками. С торговыми помещениями для удобной торговли, с налаженными поставками и связями с производителями.
И только сохранившиеся на первым этапах капитализма гетто для маргиналов всё ещё содержали отрыжку старого мира в спрятанных маргинальных кварталах.
Эта экзотика дала пищу великим писателям и художникам.
Виктор Гюго "Чрево Парижа"
фильм "Парфюмер"
Вы просто не понимаете какой культурный шедевр дал вам этот акимат!
Кто-то назвал этот акимат городским!
Это в корне неверно!
Слово городской в нём явно лишнее!
Всепланетарный галактический акимат - просто шедеврален!
Посмотрите какие шикарные персонажи они вытащили на белый свет из небытия!
Что не фото - то шедевр!
И да!
Многие не увидели!
Главное упущено!
Надо было к этой замечательной ярмарке организовать прямые рейсы авиакомпании Дельта из Штатов с туристами на Боинге 747 и из Европы на А370.
Каждый турист, мечтающий побывать на феодальной ярмарке, оставил бы в городе как минимум тысчячу Евро или полторы тысячи долларов!
Рас уже плевать на корону из-за лотка яиц, то за штукарь Евро то с носа?
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 19.10.20 - 04:32
Окружающие шедевры
Ну и если внимательно посмотреть на фото, на которых видно монументальное здание Главпочтамта в стиле советского конструктивизма, некогда достойное стать памятником архитектуры и символом города под эгидой ЮНЕСКО, то сразу понимаем, что в том виде оно бы оттягивало внимание туристов.
И заботливая рука облицевала здание дикарской убийственного дизайна плиткой.
Тссс никто не говорите, что испоганили!
Привели к пещерному виду дикого пещерного человека - правильное выражение!
Именно под таким зданием должно обязательно хотеться прогуляться с ляжкой самки конины!
На другом фото красуется бывший ЦУМ - Другое некогда узнаваемое здание = символ эпохи советского конструктивизма и яркий представитель той архитектуры монументального бетона!
Такое ощущение, что у людей изуродовавших здание и выбиравших краски не медведь на ухо наступил, а самый дикий мамонт на головном мозге отплясался.
Такой дичайшее безвкусие трудно себе даже представить!
Это всё просто прекрасно для иностранных туристов!
Ну и конечно сама ярмарка с продуктами из грязи и шедевральными лицами покупателей - это просто вишенка на торте!
Не хватает только гениальных актюбинских туалетов голубого цвета с надписями ЭМ и ЖО! Причём Ж снаружи, а М внутри двери. С ними картина будет абсолютно законченной! Туристы будут в восторге!
Ну и если внимательно посмотреть на фото, на которых видно монументальное здание Главпочтамта в стиле советского конструктивизма, некогда достойное стать памятником архитектуры и символом города под эгидой ЮНЕСКО, то сразу понимаем, что в том виде оно бы оттягивало внимание туристов.
И заботливая рука облицевала здание дикарской убийственного дизайна плиткой.
Тссс никто не говорите, что испоганили!
Привели к пещерному виду дикого пещерного человека - правильное выражение!
Именно под таким зданием должно обязательно хотеться прогуляться с ляжкой самки конины!
На другом фото красуется бывший ЦУМ - Другое некогда узнаваемое здание = символ эпохи советского конструктивизма и яркий представитель той архитектуры монументального бетона!
Такое ощущение, что у людей изуродовавших здание и выбиравших краски не медведь на ухо наступил, а самый дикий мамонт на головном мозге отплясался.
Такой дичайшее безвкусие трудно себе даже представить!
Это всё просто прекрасно для иностранных туристов!
Ну и конечно сама ярмарка с продуктами из грязи и шедевральными лицами покупателей - это просто вишенка на торте!
Не хватает только гениальных актюбинских туалетов голубого цвета с надписями ЭМ и ЖО! Причём Ж снаружи, а М внутри двери. С ними картина будет абсолютно законченной! Туристы будут в восторге!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.06.15
- Сообщений:
- 1090
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 10:22
Яйца (Э.Суровый)
Акимат внушал все время, не жалея своих сил
Что стабфонд - и цель и средства, верь нам, бойся, запаси.
И родному акимату я поверил, гран мерси
И за яйцами помчался, вирус пронеси
Ох вы яйца с ярмарки, яичечки
К сердцу костанайскому отмычечки
Слаще пряника, милей клубничечки
Не уйти от пагубной привычечки
Все ищут ответа, яиц загадка в чем,
Несем мы дружно яйца, хоть яйца не несем.
Акимат внушал все время, не жалея своих сил
Что стабфонд - и цель и средства, верь нам, бойся, запаси.
И родному акимату я поверил, гран мерси
И за яйцами помчался, вирус пронеси
Ох вы яйца с ярмарки, яичечки
К сердцу костанайскому отмычечки
Слаще пряника, милей клубничечки
Не уйти от пагубной привычечки
Все ищут ответа, яиц загадка в чем,
Несем мы дружно яйца, хоть яйца не несем.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 19.10.20 - 13:03
Цитата:
Браво!
Письмо в редакцию газеты
Мы надеясь на удачу!
Во субботу, чуть не плача,
Позабыв Ковид и дачу
Мощно к ярмарке рвались.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Ляжку слопать и забыться,
Несмотря на риск в больницу
У развалов собрались.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и словопут
Про полезные яички,
Что выносит нам Стабфонд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл —
И акимские яички Кто-то быстро уволок.
Уважаемый редактор!
Мы не просим сделать трактор!
Ведь нельзя же с нами так!
Эти яйца год мы ждали!
Нас Ковидами пугали —
Дескать, подлые, летали,
Ну а вы нам всё писали,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели:
Эти яйца бьём весь год —
Мы на них собаку съели,
Если акимат не врёт.
А тут вдруг така засада
Пока слушали речи,
Эти яйцы взяли быстро
И так подло унесли!
Глазом дернуть не успели,
Растворились яйца как,
Вот те раз! Нельзя же так!
Эдуард Суровый: Яйца (Э.Суровый)
Браво!
Письмо в редакцию газеты
Мы надеясь на удачу!
Во субботу, чуть не плача,
Позабыв Ковид и дачу
Мощно к ярмарке рвались.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Ляжку слопать и забыться,
Несмотря на риск в больницу
У развалов собрались.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и словопут
Про полезные яички,
Что выносит нам Стабфонд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл —
И акимские яички Кто-то быстро уволок.
Уважаемый редактор!
Мы не просим сделать трактор!
Ведь нельзя же с нами так!
Эти яйца год мы ждали!
Нас Ковидами пугали —
Дескать, подлые, летали,
Ну а вы нам всё писали,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели:
Эти яйца бьём весь год —
Мы на них собаку съели,
Если акимат не врёт.
А тут вдруг така засада
Пока слушали речи,
Эти яйцы взяли быстро
И так подло унесли!
Глазом дернуть не успели,
Растворились яйца как,
Вот те раз! Нельзя же так!
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 19.10.20 - 13:05
Мы не сделали скандала —
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни —
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это всё худые черти
Мутят воду во пруду,
И пришлось скупить нам спички
В этом грёбаном году!
Мы про это безобразье
Не оставим просто так!
Пусть аким нам всем ответит
Где стабфонда яйцы щас!
Вон он, змей, в окне маячит —
За спиной лоточек прячет,
Подал знак кому-то — значит
Не давать нам ни шиша.
И что ж, нам осталось ляжку самки,
Та, которая конины,
Пронести мимо Почтампта,
И уехать навсегда.
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни —
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это всё худые черти
Мутят воду во пруду,
И пришлось скупить нам спички
В этом грёбаном году!
Мы про это безобразье
Не оставим просто так!
Пусть аким нам всем ответит
Где стабфонда яйцы щас!
Вон он, змей, в окне маячит —
За спиной лоточек прячет,
Подал знак кому-то — значит
Не давать нам ни шиша.
И что ж, нам осталось ляжку самки,
Та, которая конины,
Пронести мимо Почтампта,
И уехать навсегда.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 19.10.20 - 14:28
Тема быстро спустилась в архив.
На всякий случай замечу, и сам разоблачу маленькую провокейшнс, что конечно
"Чрево Парижа" описывающее позапрошловековое явление написал Эмиль Золя, а самолёта А370 не существуют.
Есть А-380 и в нем можно по заказу акимата поставить для туристов конную статую ноги, (простите ляжки) которой будут на первом этаже, а всё остальное вместе с мифологическим всадником на втором.
На всякий случай замечу, и сам разоблачу маленькую провокейшнс, что конечно
"Чрево Парижа" описывающее позапрошловековое явление написал Эмиль Золя, а самолёта А370 не существуют.
Есть А-380 и в нем можно по заказу акимата поставить для туристов конную статую ноги, (простите ляжки) которой будут на первом этаже, а всё остальное вместе с мифологическим всадником на втором.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5522
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 15:12
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