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≡ Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40143
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
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Решение об усилении карантинных мер аким региона Архимед Мухамбетов озвучил сегодня, 19 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8191
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
#1
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Цитата:
сокращение режима работы объектов общественного питания до 23 часов

Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6999
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:53
#2
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Идиотизм выходного дня №2
Цитата:
- ограничить режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10:00 до 20:00;

А на кой мне эти объекты, если:
Цитата:
- запрет движения общественного транспорта;
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3034
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:56
#3
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Цитата:
maxsaf:
Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.

23:00 не может быть днем, это конец дня, то бишь вечер/ночь
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5522
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:59
#4
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Цитата-/А на кой мне эти объекты, если:/



А ну да в магазины с непродовольственными товарами только на автобусе доехать можно) л-логика
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1868
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:00
#5
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9703
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:24
#6
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2020 год .
вошел в историю человечества .
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9703
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:29
#7
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похоже школьники продолжат сидеть дома.
раз такие ограничения пошли.
но аттракционы на свежем воздухе
под раздачей.. непонятно.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
50
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 12:53
#8
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Вот и началась вторая стадия марлизонского балета, предупреждали готовили почву и нате вам подарочек.

[Исправлено: Gljuk, 19.10.2020 - 14:44]
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3034
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 13:11
#9
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Цитата:
alex_60:
2020 год . вошел в историю человечества .

Это мы еще 2021 не видели))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5522
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 13:20
#10
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Цитата-/предупреждали готовили почву и нате вам подарочек.



Да именно так власть и рассуждает

Вас предупреждали? готовили почву? Нате вам подарочек)

[Исправлено: Gljuk, 19.10.2020 - 14:45]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1868
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 13:30
#11
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Цитата:
Сергей_я:
Это мы еще 2021 не видели))

Шо, будем сидеть в памперсах и вспоминать, как ходили в масках?..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1052
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 13:37
#12
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Я поддерживаю: не очень люблю власть, но меры ДРАКОНОВСКИЕ надо, и самое главное: - контролировать надо ЖЕСТКО. Не так как на прошедшей, так называемой, продовольственной ярмарке.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11287
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 14:15
#13
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Интересный пункт!
- приостановление работы аттракционов на открытом воздухе.

Откуда они в город приехали? :-)

А ничего, что на географической широте Кустаная в конце октября с неба летит много белых мух? (называются СНЕГ). Эти Белые мухи, сбиваются в кучи (называются СУГРОБЫ) и своим присутствием несколько препятствуют работе аттракционов.
Эти господа чиновники на фото наверное не знают, что такое - когда руки к металлу примерзают.


Ну или может им плохо видно из теплых тонированных Лэндкрузеров и туфляки к ковровым дорожкам не примерзают?

Но есть вопросы намного более злободневные от их деятельности для граждан города.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5522
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 14:52
#14
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