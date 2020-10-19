Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40143
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
Решение об усилении карантинных мер аким региона Архимед Мухамбетов озвучил сегодня, 19 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8191
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
Цитата:
Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.
сокращение режима работы объектов общественного питания до 23 часов
Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6999
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:53
Идиотизм выходного дня №2
Цитата:
А на кой мне эти объекты, если:
Цитата:
Цитата:
- ограничить режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10:00 до 20:00;
А на кой мне эти объекты, если:
Цитата:
- запрет движения общественного транспорта;
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:56
Цитата:
23:00 не может быть днем, это конец дня, то бишь вечер/ночь
maxsaf:
Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.
Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.
23:00 не может быть днем, это конец дня, то бишь вечер/ночь
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:59
Цитата-/А на кой мне эти объекты, если:/
А ну да в магазины с непродовольственными товарами только на автобусе доехать можно) л-логика
А ну да в магазины с непродовольственными товарами только на автобусе доехать можно) л-логика
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:00
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9703
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:24
2020 год .
вошел в историю человечества .
вошел в историю человечества .
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9703
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:29
похоже школьники продолжат сидеть дома.
раз такие ограничения пошли.
но аттракционы на свежем воздухе
под раздачей.. непонятно.
раз такие ограничения пошли.
но аттракционы на свежем воздухе
под раздачей.. непонятно.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 50
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 12:53
Вот и началась вторая стадия марлизонского балета, предупреждали готовили почву и нате вам подарочек.
[Исправлено: Gljuk, 19.10.2020 - 14:44]
[Исправлено: Gljuk, 19.10.2020 - 14:44]
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 13:11
Цитата:
Это мы еще 2021 не видели))
alex_60:
2020 год . вошел в историю человечества .
2020 год . вошел в историю человечества .
Это мы еще 2021 не видели))
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 13:20
Цитата-/предупреждали готовили почву и нате вам подарочек.
Да именно так власть и рассуждает
Вас предупреждали? готовили почву? Нате вам подарочек)
[Исправлено: Gljuk, 19.10.2020 - 14:45]
Да именно так власть и рассуждает
Вас предупреждали? готовили почву? Нате вам подарочек)
[Исправлено: Gljuk, 19.10.2020 - 14:45]
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 13:30
Цитата:
Шо, будем сидеть в памперсах и вспоминать, как ходили в масках?..
Сергей_я:
Это мы еще 2021 не видели))
Это мы еще 2021 не видели))
Шо, будем сидеть в памперсах и вспоминать, как ходили в масках?..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1052
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 13:37
Я поддерживаю: не очень люблю власть, но меры ДРАКОНОВСКИЕ надо, и самое главное: - контролировать надо ЖЕСТКО. Не так как на прошедшей, так называемой, продовольственной ярмарке.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11287
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 14:15
Интересный пункт!
- приостановление работы аттракционов на открытом воздухе.
Откуда они в город приехали?
А ничего, что на географической широте Кустаная в конце октября с неба летит много белых мух? (называются СНЕГ). Эти Белые мухи, сбиваются в кучи (называются СУГРОБЫ) и своим присутствием несколько препятствуют работе аттракционов.
Эти господа чиновники на фото наверное не знают, что такое - когда руки к металлу примерзают.
Ну или может им плохо видно из теплых тонированных Лэндкрузеров и туфляки к ковровым дорожкам не примерзают?
Но есть вопросы намного более злободневные от их деятельности для граждан города.
- приостановление работы аттракционов на открытом воздухе.
Откуда они в город приехали?
А ничего, что на географической широте Кустаная в конце октября с неба летит много белых мух? (называются СНЕГ). Эти Белые мухи, сбиваются в кучи (называются СУГРОБЫ) и своим присутствием несколько препятствуют работе аттракционов.
Эти господа чиновники на фото наверное не знают, что такое - когда руки к металлу примерзают.
Ну или может им плохо видно из теплых тонированных Лэндкрузеров и туфляки к ковровым дорожкам не примерзают?
Но есть вопросы намного более злободневные от их деятельности для граждан города.
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 14:52
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать