Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать