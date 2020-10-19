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≡ Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40143
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
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Почему жители в возрасте 50-65 лет образованнее 16-34-летних, а качество современного образования стремительно ухудшается? На эти и другие вопросы местные коммунисты попытались ответить совместно с представителями отдела образования Костаная.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6999
Re: Педагоги - «самое наклоненное население», а...
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
#1
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Цитата:
сказала член КНПК Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему стал платным «Кунделик»? Почему родители должны платить за то, чтобы посмотреть оценки детей?

Сергазинова перевернула и ввела в заблуждение. Оценки своего ребенка Я МОГУ смотреть БЕСПЛАТНО. Даже сейчас специально открыл Кунделик и посмотрел СОРы, которые недавно прошли.
Я не могу бесплатно пользоваться таким сервисом, как Кунделик Аналитика, в нем показывается рейтинг ребенка в классе. В графике на основе баллов за соры и сочи показывают какое место он занимает в классе. Всё! Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
993
Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
Отправлено: 19.10.20 - 12:45
#2
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Цитата:
yudjin:
Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.


Там ещё есть ограничения. Вроде из приложения домашнюю работу не просмотришь, либо плати за PRO-версию, либо иди смотреть на сайт. И мне тоже как-то странным кажется и даже диким, что основную программу для учеников и родителей, дневник, отдали на откуп коммерсантам. Как по мне, всё там должно быть открыто и бесплатно.
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