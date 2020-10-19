Отправлено: - 12:33

сказала член КНПК Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему стал платным «Кунделик»? Почему родители должны платить за то, чтобы посмотреть оценки детей?

Цитата:Сергазинова перевернула и ввела в заблуждение. Оценки своего ребенка Я МОГУ смотреть БЕСПЛАТНО. Даже сейчас специально открыл Кунделик и посмотрел СОРы, которые недавно прошли.Я не могу бесплатно пользоваться таким сервисом, как Кунделик Аналитика, в нем показывается рейтинг ребенка в классе. В графике на основе баллов за соры и сочи показывают какое место он занимает в классе. Всё! Но это же не обязательно и в принципе, не нужно.