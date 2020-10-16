Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+13°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 45% влажность
  • Ю-ЮЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 311 из 311«1...309310311
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:18
#4651
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
144 000 яиц.


длинной это будет 9 километров 400 метров.
если их положить друг за другом.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:21
#4652
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если их положить друг за другом.

Это,смотря какой категории,
они будут... :lol: :-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 17:35
#4653
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алехс, скажу тебе по секрету.
В КОстанайских магазинах,
заканчиваются - спички.
Затаривайся... :lol: :oops: :-o
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1866
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:19
#4654
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В КОстанайских магазинах, заканчиваются - спички.


Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:21
#4655
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алехс, скажу тебе по секрету. В КОстанайских магазинах, заканчиваются - спички

Устаревшая информация,уже успели кончиться и снова появиться.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:26
#4656
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Козлов я

Я тоже - помню.Не хотели их люди - брать.
Одну копейку - стоили... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:34
#4657
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
заканчиваются - спички.


Я то не курю,
В газплите автоподжиг.
Лежит штук двадцать коробков,
Сено поджигать.
Привычка.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2020 - 19:38]
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:39
#4658
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже - помню


Что ты ещё помнишь?
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.10.20 - 12:47
#4659
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алехс, наверное, на ярмарку - пошёл... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.10.20 - 12:55
#4660
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алехс, узнал. Яйца продают
по 290-300 тенге.
Дороговато, что-то... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.10.20 - 19:40
#4661
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КУпил сегодня две коробки.

Весовой класс L, это
самый - высокий... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.10.20 - 12:33
#4662
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Яйца продают по 290-300 тенге. Дороговато, что-то...


согласен. я в пятницу в маркете по 264 покупал.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.10.20 - 12:36
#4663
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Весовой класс L, это самый - высокий...


категория В по госту.
Профайл
Страница 311 из 311«1...309310311
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 98.74 Ko -