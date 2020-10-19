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≡ Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40143
Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с 20 октября
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
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Решение об усилении карантинных мер аким региона Архимед Мухамбетов озвучил сегодня, 19 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8191
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:20
#1
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Цитата:
сокращение режима работы объектов общественного питания до 23 часов

Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6999
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:53
#2
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Идиотизм выходного дня №2
Цитата:
- ограничить режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10:00 до 20:00;

А на кой мне эти объекты, если:
Цитата:
- запрет движения общественного транспорта;
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3033
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:56
#3
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Цитата:
maxsaf:
Вечера? Или в день? Или в неделю? Додумай сам называется.

23:00 не может быть днем, это конец дня, то бишь вечер/ночь
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5517
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 11:59
#4
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Цитата-/А на кой мне эти объекты, если:/



А ну да в магазины с непродовольственными товарами только на автобусе доехать можно) л-логика
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1866
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:00
#5
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:24
#6
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2020 год .
вошел в историю человечества .
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:29
#7
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похоже школьники продолжат сидеть дома.
раз такие ограничения пошли.
но аттракционы на свежем воздухе
под раздачей.. непонятно.
Профайл
О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
50
Re: Новые ограничительные меры вводятся в Костанайской области с...
Отправлено: 19.10.20 - 12:53
#8
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Вот и началась вторая стадия марлизонского балета, предупреждали готовили почву и нате вам подарочек. Уроды!!
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