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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40143
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2840
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 16.10.20 - 02:56
#240
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Цитата:
abaika95:

Просто туристическая путевка. А насчёт Гоа --- не помню.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2840
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 16.10.20 - 03:01
#241
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Цитата:
maxsaf:

. Список бесплатных курсов ---Задать вопрос и уйти от ответа, тоже великое умение! :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 18.10.20 - 11:24
#242
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У нас тут язык переселенцев.
Как в Америке английский.
Русский. Другого и быть не может.
Татары, русские, украинцы...
Торговцы, а потом Освоение Целины..
Со всей страны.
Здесь ни одного казаха то не жило,
Ну разве этот Кус только, с Танай.
Мертвый язык, тут.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5517
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 18.10.20 - 13:02
#243
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Цитата-/Просто туристическая путевка. А насчёт Гоа --- не помню./




Пока не увижу не поверю, что в Индию пускали по тур путевке)




Цитата-/Здесь ни одного казаха то не жило,Ну разве этот Кус только, с Танай.Мертвый язык, тут./


Без проблем дискутировать на данную тему можно долго,особенно на форуме) рациональное предложение, запиши видео с данным мнением на трезвую голову,и посмотрим сколько людей тебя поддержат,а сколько сочтут тебя не правым,согласен?) Жду...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8191
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 18.10.20 - 13:07
#244
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Цитата:
abaika95:
дискутировать на данную тему можно долго,особенно на форуме) рациональное предложение, запиши видео с данным мнением

Из вашего высказывания можно сделать вывод, что читать не все могут)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2840
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 18.10.20 - 13:07
#245
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Цитата:
abaika95:

Пока не увижу не поверю--И что хочешь увидеть??? К , сожалению , иногда надо на слово верить.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5517
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 18.10.20 - 19:21
#246
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Цитата-/Из вашего высказывания можно сделать вывод, что читать не все могут/




Нет,мое высказывание несет прямую мысль,сможет Сашка сказать все что сказал выше, на камеру?) Бумага все стерпит) а вот "лицом посветить хватит душка"? (Кадыров заранее извините вашу фразу взял) Вот жду....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8191
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 19.10.20 - 08:08
#247
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Цитата:
Victor Yang:
Например, услышав слово "мороженое" будет канючить его

Сейчас сижу и ем в одиночестве мороженое, отличное, не приторно сладкое, вкусное, идеальной консистенции, вкус называется французская ваниль. Предложил детям составить мне компанию - оба отказались, не хотят "балмуздак" . Никто не хочет взять к себе детвору на перевоспитание? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8191
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 19.10.20 - 09:46
#248
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Лишить русский язык статуса официального потребовали митингующие в Павлодаре

В Павлодаре перед городским Дворцом культуры имени Естая прошел санкционированный властями митинг в защиту казахского языка. Одним из главных требований участников стало лишение русского языка статуса официального.


Подробности
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5517
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 19.10.20 - 10:41
#249
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Цитата-/Лишить русский язык статуса официального потребовали митингующие в Павлодаре/.



Канада всё о статусе языка у нас беспокоится)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8191
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 19.10.20 - 11:15
#250
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Цитата:
abaika95:
Канада всё о статусе языка у нас беспокоится)

Не Канада, а я. Это личное)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9699
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 19.10.20 - 12:17
#251
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Цитата:
maxsaf:

и что решили на митинге?
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Страница 17 из 17«1...151617
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