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≡  "Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40140
"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ
Отправлено: 18.10.20 - 22:56
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Благодаря победе "Тобол" над "Каспием" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Астану" и "Ордабасы" (обе - по 21). Напомним, что в предыдущем туре "Каспий" сенсационно обыграл "Астану" (2:1).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5515
Re: "Тобол" обошел "Астану" и вышел на...
Отправлено: 18.10.20 - 22:56
#1
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Эти новости кроме ультрас кому-нибудь интересны ?)
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