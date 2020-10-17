Отправлено: - 22:47

abaika95:

Так что нанять юриста сильнее для защиты ваших интересов ничего не стоит,но у вас по видимому не получилось)

Цитата:Как я уже сказал просто игнорируют доводы, тут не юридические знания берут верх, упираемся в крышу.