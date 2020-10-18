Отправлено: - 22:12

abaika95:

А изначально то вопрос был без заковырки) Не захотели не ответили)

Цитата:Я найду, с кем мне пиво и шашлык обсудить)Давайте что-нибудь глобальное обсудим. Щас новости смотрю, Макрон собирает экстренный совет безопасности. Интересно, что за резолюцию они там примут?