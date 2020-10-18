Прогноз на 5 дней
переменная облачность-3°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 889 из 889«1...887888889
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:22
#13321
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у вас много мест для мангала? И про пиво и мясо ответь)

Не интересно)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:24
#13322
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Скучно. Ну вот в зарплате потерял)

Ниче, наверстаете в другой теме))
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
689
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:40
#13323
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдыхайте,кстати машину починило

Кстати, как продвигается процесс латинизации?
Айкью, уже зашкливает за 1?
Смею спросить, 1,0001 или 1,0002?
Уже освоили Бэ, и уже приступили к Цэ?
От слова сирк?

8-) 8-) :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:54
#13324
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не интересно)/




Без проблем

Считаем
Канада пиво и мясо не употребляет дорого, это для нормальных людей там, не для программистов ) программисты домик в деревне купили и довольны а по нашему колхоз)


Цитата-/Ниче, наверстаете в другой теме)/


Естествено на пиво и шашлык заработаем про вас не скажу)




Цитата-/Кстати, как продвигается процесс латинизации?/


А вы ЧО новостей не читаете ? И ничего не знаете ? Ну тогда идите вон с форума) интересуетесь как машину починить)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:00
#13325
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Без проблем Считаем

Без проблем, считайте)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:03
#13326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Без проблем, считайте/



А изначально то вопрос был без заковырки)


Не захотели не ответили)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:12
#13327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А изначально то вопрос был без заковырки) Не захотели не ответили)

Я найду, с кем мне пиво и шашлык обсудить)
Давайте что-нибудь глобальное обсудим. Щас новости смотрю, Макрон собирает экстренный совет безопасности. Интересно, что за резолюцию они там примут?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:18
#13328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я найду с кем мне политику обсудить,и даже тут на форуме а вот цену на канадский шашлык и пиво мало с кем,но владелец информации молчит по этому поводу )


Ну значит есть какие-то проблемы с этим у них/


Дикие?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:20
#13329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я найду с кем мне политику обсудить,и даже тут на форуме

Идите своей дорогой, а я - своей. Посмотрим, как быстро мы встретимся на перекрестке))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:22
#13330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто какой совет хочет дать французским учителям, Франции и миру?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:24
#13331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Идите своей дорогой, а я - своей. Посмотрим, как быстро мы встретимся на перекрестке))/




Не встретимся мы никогда

Вы идете от обиды к обиде
Вас это кончит

А я не обижаюсь
Я делаю выводы)

Нет такого перекрестка для нас
Извините
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:25
#13332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю Русскую литературу 19 века великой
Считаю советский кинематограф и советских поэтов 20 века великими


Дальше деградация


Просто констатация факта
ЧТобы не думали тут что я русофоб и советофоб
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8184
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:26
#13333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
домик в деревне купили и довольны а по нашему колхоз)

Не в деревне, а в лесу. Самое безопасное в плане пандемии место)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:27
#13334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня советую всем перестроечный фильм гения Данелии



Профайл
Страница 889 из 889«1...887888889
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 101.29 Ko -