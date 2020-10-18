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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:22
Цитата:
Не интересно)
abaika95:
у вас много мест для мангала? И про пиво и мясо ответь)
у вас много мест для мангала? И про пиво и мясо ответь)
Не интересно)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:24
Цитата:
Ниче, наверстаете в другой теме))
abaika95:
Скучно. Ну вот в зарплате потерял)
Скучно. Ну вот в зарплате потерял)
Ниче, наверстаете в другой теме))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 689
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:40
Отдыхайте,кстати машину починило
Кстати, как продвигается процесс латинизации?
Айкью, уже зашкливает за 1?
Смею спросить, 1,0001 или 1,0002?
Уже освоили Бэ, и уже приступили к Цэ?
От слова сирк?
Кстати, как продвигается процесс латинизации?
Айкью, уже зашкливает за 1?
Смею спросить, 1,0001 или 1,0002?
Уже освоили Бэ, и уже приступили к Цэ?
От слова сирк?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:54
Цитата-/Не интересно)/
Без проблем
Считаем
Канада пиво и мясо не употребляет дорого, это для нормальных людей там, не для программистов ) программисты домик в деревне купили и довольны а по нашему колхоз)
Цитата-/Ниче, наверстаете в другой теме)/
Естествено на пиво и шашлык заработаем про вас не скажу)
Цитата-/Кстати, как продвигается процесс латинизации?/
А вы ЧО новостей не читаете ? И ничего не знаете ? Ну тогда идите вон с форума) интересуетесь как машину починить)
Без проблем
Считаем
Канада пиво и мясо не употребляет дорого, это для нормальных людей там, не для программистов ) программисты домик в деревне купили и довольны а по нашему колхоз)
Цитата-/Ниче, наверстаете в другой теме)/
Естествено на пиво и шашлык заработаем про вас не скажу)
Цитата-/Кстати, как продвигается процесс латинизации?/
А вы ЧО новостей не читаете ? И ничего не знаете ? Ну тогда идите вон с форума) интересуетесь как машину починить)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:00
Цитата:
Без проблем, считайте)
abaika95:
Без проблем Считаем
Без проблем Считаем
Без проблем, считайте)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:03
Цитата-/Без проблем, считайте/
А изначально то вопрос был без заковырки)
Не захотели не ответили)
А изначально то вопрос был без заковырки)
Не захотели не ответили)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:12
Цитата:
Я найду, с кем мне пиво и шашлык обсудить)
Давайте что-нибудь глобальное обсудим. Щас новости смотрю, Макрон собирает экстренный совет безопасности. Интересно, что за резолюцию они там примут?
abaika95:
А изначально то вопрос был без заковырки) Не захотели не ответили)
А изначально то вопрос был без заковырки) Не захотели не ответили)
Я найду, с кем мне пиво и шашлык обсудить)
Давайте что-нибудь глобальное обсудим. Щас новости смотрю, Макрон собирает экстренный совет безопасности. Интересно, что за резолюцию они там примут?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:18
Я найду с кем мне политику обсудить,и даже тут на форуме а вот цену на канадский шашлык и пиво мало с кем,но владелец информации молчит по этому поводу )
Ну значит есть какие-то проблемы с этим у них/
Дикие?
Ну значит есть какие-то проблемы с этим у них/
Дикие?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:20
Цитата:
Идите своей дорогой, а я - своей. Посмотрим, как быстро мы встретимся на перекрестке))
abaika95:
Я найду с кем мне политику обсудить,и даже тут на форуме
Я найду с кем мне политику обсудить,и даже тут на форуме
Идите своей дорогой, а я - своей. Посмотрим, как быстро мы встретимся на перекрестке))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:22
Кто какой совет хочет дать французским учителям, Франции и миру?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:24
Цитата-/Идите своей дорогой, а я - своей. Посмотрим, как быстро мы встретимся на перекрестке))/
Не встретимся мы никогда
Вы идете от обиды к обиде
Вас это кончит
А я не обижаюсь
Я делаю выводы)
Нет такого перекрестка для нас
Извините
Не встретимся мы никогда
Вы идете от обиды к обиде
Вас это кончит
А я не обижаюсь
Я делаю выводы)
Нет такого перекрестка для нас
Извините
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:25
Считаю Русскую литературу 19 века великой
Считаю советский кинематограф и советских поэтов 20 века великими
Дальше деградация
Просто констатация факта
ЧТобы не думали тут что я русофоб и советофоб
Считаю советский кинематограф и советских поэтов 20 века великими
Дальше деградация
Просто констатация факта
ЧТобы не думали тут что я русофоб и советофоб
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:26
Цитата:
Не в деревне, а в лесу. Самое безопасное в плане пандемии место)
abaika95:
домик в деревне купили и довольны а по нашему колхоз)
домик в деревне купили и довольны а по нашему колхоз)
Не в деревне, а в лесу. Самое безопасное в плане пандемии место)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 22:27
Сегодня советую всем перестроечный фильм гения Данелии
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