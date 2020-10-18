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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 10:32
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Буря споров вокруг дистанционки натолкнула меня на довольно неожиданные для самого размышления и вопросы. О том, каким образом и при каких условиях оттачиваются характеры лидеров и крупных политических фигур.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
689
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 21:03
#15
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Интересно!?
Пока Диоген сидел в бочке, филосовствовал и фарисействовал, кто его кормил, кто ему жарил котлеты, страл белье,выбивал ковры, забивал гвозди?
А Ньютону, пока он ждал, пока ему на голову упадёт яблоко?
8-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5507
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 21:20
#16
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Цитата-/Пока Диоген сидел в бочке, филосовствовал и фарисействовал, кто его кормил, кто ему жарил котлеты, страл белье,выбивал ковры, забивал гвозди?А Ньютону, пока он ждал, пока ему на голову упадёт яблоко?/





Вас вроде не касается,пока другие филосософствуют, идите забивать гвозди если умеете)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2063
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 21:52
#17
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Цитата:
ACROS:
Жили хорошо: это не вкусно ЖРАТЬ, сытно ПИТЬ и сладко СПАТЬ. Жили хорошо: это - обстановка в обществе была другая; отношения между людьми были другие; ценности были другие и голодным, холодным и раздетым никто не был.



Как ёмко и верно сказано,ACROS!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5507
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 21:56
#18
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Цитата-/Как ёмко и верно сказано,ACROS!/




Белогвардейцы опять о своем!

И Вальсы шубера и хруст французской булки!
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