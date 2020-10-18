Отправлено: - 21:52

ACROS:

Жили хорошо: это не вкусно ЖРАТЬ, сытно ПИТЬ и сладко СПАТЬ. Жили хорошо: это - обстановка в обществе была другая; отношения между людьми были другие; ценности были другие и голодным, холодным и раздетым никто не был.

Цитата:Как ёмко и верно сказано,ACROS!