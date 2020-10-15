Рабочая группа по вопросу начисления налога на рекламу, созданная по поручению акима Костаная, 8 октября провела первое заседание на базе филиала НПП «Атамекен». С первой же встречи представители бизнеса и городского отдела архитектуры не смогли найти общее понимание главного вопроса - что вообще считается рекламой? Читать статью
Вот и это тоже. Около ЦУМа в доме на первом этаже - разные входные группы на коммерческих помещениях. О каком стиле может идти речь? Стиль есть в мкр Аэропорт (панельки разноцветные), немного начал появляться на домах, где облицовывают горючим пенопластом группой горючести Г1 (я надеюсь. Сейчас это разрешено). А в целом архитектурного стиля как такового нет. Начинать, конечно, надо, но не с баннеров и не со штрафов.
На прошлой неделе в лицевом счете в личном кабинете отобразилось, что денежка за рекламу вернулась. Написала в личном кабинете заявление на возврат денег на счет. В ответ - "заявление не принято. Причина - ошибка валидации". Обратилась за помощью к профессиональному бухгалтеру. Три попытки и все три раза отказ, с той же самой формулировкой. Неужели не хотят денежку вернуть?
юля елиссева: Три попытки и все три раза отказ, с той же самой формулировкой.
Там кроме отправки заявления, есть кнопка приложить документы, надо чеки об оплате. Сканировать и приложить к заявлению. У меня первый раз тоже был отказ-не хватает документов. У меня как писал все вернули.
«Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР» Да при чём тут это. Тут нужно смотреть обширнее. Какой налог, за рекламу? под суд подобных деятелей. Это вредители государства. Если тот же магазин или какая другая фирма по оказанию каких либо услуг, не имеет возможности себя открыто представить своими вывесками, то они теряют в обороте и прибыли. С которой платят налоги. Если нет прибыли, то и налогов нет. Это уничтожение как бизнеса, так и возможных доходов государства. Когда в головах чинушей уже реформа произойдёт, что налог с прибыли считать нужно. А если кто то за эту рекламу деньги платит, то с получателя денег и налог снимать нужно.
Как обывателя, меня больше беспокоит реклама в подъездах. Уже достала реклама открывания сломанных замков, химчисток и пр. Ладно бы клеили на скотч, который можно легко убрать. Нет же, лепят на клей или тонкие самоклеящиеся стикеры, которые потом начисто не оторвёшь.
Вот бы чем занялись чиновники! Накажите их всех за незаконную рекламу и порчу имущества.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
- 52 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 100.7 Ko -