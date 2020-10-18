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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 16:59
Цитата:
Особенно этот----Поэтому этот гадит здесь с утра до вечера
[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.10.2020 - 17:46]
alex_60:
Особенно этот----Поэтому этот гадит здесь с утра до вечера
[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.10.2020 - 17:46]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9693
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 18:35
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9693
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 18:36
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 19:10
Какой прекрасный вечер
Сашка красный
Можно хоть поговорить с людьми нормально)
Макс ты где? Давай заряжай пластинку)
Сашка красный
Можно хоть поговорить с людьми нормально)
Макс ты где? Давай заряжай пластинку)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 19:12
Макс сколько в среднем зарабатывает программист в Канаде?
Сколько стоит пинта пива?
Кг мяса?
И сколько есТь площадок для установки мангала у тебя на районе?)
Сколько стоит пинта пива?
Кг мяса?
И сколько есТь площадок для установки мангала у тебя на районе?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 19:28
Цитата-/Некоторый тут думает , что шутить. Но он просто хам.Только и всего то. Прав Абайка-- возраст приходит один ./
Гога я понимаю что тебя Алекс бесит но поддержавать тебя в "плевках" не хочу и не буду) меня Алекс не бесит,и ваш застарелый конфликт он ваш не более) а я отходчивый) и он вроде как тоже)
Гога я понимаю что тебя Алекс бесит но поддержавать тебя в "плевках" не хочу и не буду) меня Алекс не бесит,и ваш застарелый конфликт он ваш не более) а я отходчивый) и он вроде как тоже)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 20:23
Цитата:
Просто не люблю хамство . И хамов . А так никто меня не бесит.
abaika95:
Просто не люблю хамство . И хамов . А так никто меня не бесит.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 20:55
Цитата:
Заходишь в деревеньку и ее окрестности, спрашиваешь дракона, как дела у соседа, потом у другого соседа и т.д. Как только расспросил о каждом жителе деревеньки - ПП возвращается, а иногда даже и убрать не успевают)
Гога:
деревня спасает иногда)-- не совсем понял?? Каким образом??
деревня спасает иногда)-- не совсем понял?? Каким образом??
Заходишь в деревеньку и ее окрестности, спрашиваешь дракона, как дела у соседа, потом у другого соседа и т.д. Как только расспросил о каждом жителе деревеньки - ПП возвращается, а иногда даже и убрать не успевают)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 20:58
Цитата:
Принесите другого Абайку - этот сломался))
Какие еще площадки для мангала - я же в лесу живу - ставь не хочу, хоть где )))
abaika95:
И сколько есТь площадок для установки мангала у тебя на районе?)
И сколько есТь площадок для установки мангала у тебя на районе?)
Принесите другого Абайку - этот сломался))
Какие еще площадки для мангала - я же в лесу живу - ставь не хочу, хоть где )))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:00
Цитата:
Только дайте повод
abaika95:
Макс ты где? Давай заряжай пластинку)
Макс ты где? Давай заряжай пластинку)
Только дайте повод
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 689
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:06
Как то я я оскорбил балалайку. Народный музыкальный инструмент.
Прошу прощения.
Не Балалайка, а Погремушка.
Так будет политкорректнее.
Прошу прощения.
Не Балалайка, а Погремушка.
Так будет политкорректнее.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:13
Цитата-/Просто не люблю хамство . И хамов . А так никто меня не бесит./
Я тоже не люблю но без них никуда)
"Хамить козла никто не заставлял" серия вторая сериала Бригада
Очень полезно пересматривать старые фильмы их тоже не дураки снимали)
Человек когда хамит он уже в проиграшном положении по всем психологическим фронтам)
Когда человек показывает эмоцию на то или иное, им легче манипулировать)
Много глупых тут было)
Но я пытаюсь,я пытаюсь.......лечить
[Исправлено: abaika95, 18.10.2020 - 21:18]
Я тоже не люблю но без них никуда)
"Хамить козла никто не заставлял" серия вторая сериала Бригада
Очень полезно пересматривать старые фильмы их тоже не дураки снимали)
Человек когда хамит он уже в проиграшном положении по всем психологическим фронтам)
Когда человек показывает эмоцию на то или иное, им легче манипулировать)
Много глупых тут было)
Но я пытаюсь,я пытаюсь.......лечить
[Исправлено: abaika95, 18.10.2020 - 21:18]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:17
Цитата-/Принесите другого Абайку - этот сломался))Какие еще площадки для мангала - я же в лесу живу - ставь не хочу, хоть где )/
Точно,деревня на М. Ну а в городе у вас много мест для мангала? И про пиво и мясо ответь)
Цитата-/Только дайте повод/
Х...ы
Повод.?)
Цитата-/Прошу прощения.Не Балалайка, а Погремушка.Так будет политкорректнее/
О Ред бот появился, мальчик оно или девочка? Или оно-оно? Непонятно) будем считать Редботом и дальше!) Отдыхайте,кстати машину починило?
Точно,деревня на М. Ну а в городе у вас много мест для мангала? И про пиво и мясо ответь)
Цитата-/Только дайте повод/
Х...ы
Повод.?)
Цитата-/Прошу прощения.Не Балалайка, а Погремушка.Так будет политкорректнее/
О Ред бот появился, мальчик оно или девочка? Или оно-оно? Непонятно) будем считать Редботом и дальше!) Отдыхайте,кстати машину починило?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:20
Цитата:
Да что-то как-то не особо
abaika95:
Повод.?)
Повод.?)
Да что-то как-то не особо
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 21:22
Цитата-/Да что-то как-то не особо/
Скучно. Ну вот в зарплате потерял)
Скучно. Ну вот в зарплате потерял)
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