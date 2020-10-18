Отправлено: - 20:58

abaika95:

И сколько есТь площадок для установки мангала у тебя на районе?)

Цитата:Принесите другого Абайку - этот сломался))Какие еще площадки для мангала - я же в лесу живу - ставь не хочу, хоть где )))