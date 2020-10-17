Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема

Отправлено: - 19:05

Цитата-/Так было всегда и так будет и обязанность государства щёлкать по носу казнокрадов, что бы народ не терял надежды на суд и справедливость, а иначе беда./









Согласен.Я за сильное государство такое примерно как хочет Маркс при ИВС

Которое одинаково щелкает и казнокрадов и зарвавшихся граждан и тех кого Ленин называл "г***м"

А сейчас у нас и не жёсткая диктатура

И не либерализм у нас НИЧТО а это хуже! Народ тонко чувствует фальш и не уважает неопределенность