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≡ Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
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Когда отдают дань памяти действительно знаковым людям, это всегда хорошо. Но для меня лично знаковым в этой истории является тот факт, что жители Костаная никоим образом не поучаствовали в принятии важного решения по изменению облика одного из самых посещаемых мест.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3700
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 17:26
#30
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Цитата:
abaika95:Подавайте иск если считаете себя правыми,один суд принял же вашу сторону)

Удивительное дело, но да! Снимаю шляпу перед судьёй, никто не ожидал.
Жители готовятся в областной, но считаю это не нормально. Посудите сами, у чиновников за счёт бюджета есть всё, юристы, эксперты и даже з/п им идёт во время процесса, когда кто то тратит своё время и деньги.
Они могут судиться бесконечно, а жители пока деньги собирают и время находят.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5500
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 19:05
#31
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Цитата-/Так было всегда и так будет и обязанность государства щёлкать по носу казнокрадов, что бы народ не терял надежды на суд и справедливость, а иначе беда./




Согласен.Я за сильное государство такое примерно как хочет Маркс при ИВС
Которое одинаково щелкает и казнокрадов и зарвавшихся граждан и тех кого Ленин называл "г***м"
А сейчас у нас и не жёсткая диктатура
И не либерализм у нас НИЧТО а это хуже! Народ тонко чувствует фальш и не уважает неопределенность
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5500
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 19:08
#32
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Цитата-/Посудите сами, у чиновников за счёт бюджета есть всё, юристы, эксперты и даже з/п им идёт во время процесса, когда кто то тратит своё время и деньги.Они могут судиться бесконечно, а жители пока деньги собирают и время находят./




Могу сказать вам одно,в акиматах на зарплате сидят не самые сильные юристы)
Так что нанять юриста сильнее для защиты ваших интересов ничего не стоит,но у вас по видимому не получилось)
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