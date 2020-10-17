Отправлено: - 23:01

Добринцофф:

они действительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали

Змея Подколодная:

Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили) Соль пошла в ход. Повысился спрос.

Цитата:возможно начали действительно работать с магазинами, но пару лет назад слышал как делаются эти цифры ярмарочных тонн реализованной продукции. НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают. Но раз подписались, то не отвертишься. А на вопрос сколько привозили можно сказать 10 тонн, а на самом деле было 3... "Проверять же никто не будет!"Цитата:Говорят какой-то крупнейший в России завод обанкротился... будет дефицит... вот и скупают.А может снова один из симптомов пандемии проявился.. весной же было уже такое.