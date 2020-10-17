Отправлено: - 17:26

abaika95:Подавайте иск если считаете себя правыми,один суд принял же вашу сторону)

Цитата:Удивительное дело, но да! Снимаю шляпу перед судьёй, никто не ожидал.Жители готовятся в областной, но считаю это не нормально. Посудите сами, у чиновников за счёт бюджета есть всё, юристы, эксперты и даже з/п им идёт во время процесса, когда кто то тратит своё время и деньги.Они могут судиться бесконечно, а жители пока деньги собирают и время находят.