Отправлено: - 10:42

abaika95:

к чему ваши постоянные попытки аппелировать к чиновникам? Вроде как бы вы с ними судитесь ?)

Цитата:А к кому аппелировать, они же у нас всё?Они у нас боги и судьи.Или есть другое объяснение того что судебный акт не исполняется?Толку то не много как оказалось от решений суда.И в ответчиках не какой то аллиментщиик. До сих пор ни одно областное и городское управление не дали ответы именно на те вопросы, которые им задавались.И разве это не подчинённые горячо любимого акима области?Суд назначил государственный аудит самого госзакупа и он не нашёл нарушений!А знаете почему?Потому что проигнорировал суть, для чего собственно и назначен был, ограничился перечислением хронологии госзакупа, что и без аудита известно было.