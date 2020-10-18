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Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 10:32
Буря споров вокруг дистанционки натолкнула меня на довольно неожиданные для самого размышления и вопросы. О том, каким образом и при каких условиях оттачиваются характеры лидеров и крупных политических фигур.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 10:32
, это это очень опасная
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 10:46
Цитата://у тех, кто проходит такое обучение, вырабатываются диктаторские черты./
А, как же руководители постсоветских республик( Средняя Азия, Беларусь, Азербайджан), все они прошли через общественное, коллективное образование( и среднее и высшее). И все они по западным стандартам считаются - ДИКТАТОРАМИ.
А, как же руководители постсоветских республик( Средняя Азия, Беларусь, Азербайджан), все они прошли через общественное, коллективное образование( и среднее и высшее). И все они по западным стандартам считаются - ДИКТАТОРАМИ.
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 10:50
И к чему это? У нас дистанционка на всю жизнь что-ли ? Что ребятишки без живого обсуждения и дискуссий враз все станут диктаторами?)
Да таких "диктаторов" которые кроме своего мнения чужого не видят и не принимают полно было и в "до карантинный период"
Если человеку никто не пытается возразить и контраргументировать его мнение то из человека естественно вырастит "упертый баран" уверенный в своей правоте в том или ином вопросе)
Какой Ленин не был гений но это не означает что он был всегда прав,Гитлер в своем роде гений зла но и ему чужое мнение было до лампочки,люди создавшие себя сами, считают себя всегда умнее всех и нередко пупами земли) это работает только тогда когда у такого пупа в электорате большинством люди слабее характером и знаниями,поэтому советский союз и подходил комплексно к образованию, взрващивая новый класс людей метко названных Солженицыным "образованщина" когда все вокруг образванные трудно с умным видом даже с блестящими ораторскими способностями выпаривать им какую-то дичь!)
Но ирония судьбы в том что к концу жизни союза, народ видать так устал от всего этого напыщенно умного,от энциклопедий,от научных институтов,от академиков от журналов "знание-сила," и роман-газеты,устал от скуки и застоя власти образованных людей,устал от того что в Америке веселуха, боевики и шикарная жизнь,а мы тут все умные но не веселые,что "задрав штаны" побежали за первым кто поманил их будущей шикарной жизнью как там, как на западе,где никто не париться и все вкушают бургеры) так появился фигляр Ельцин)
[Исправлено: abaika95, 18.10.2020 - 10:52]
Да таких "диктаторов" которые кроме своего мнения чужого не видят и не принимают полно было и в "до карантинный период"
Если человеку никто не пытается возразить и контраргументировать его мнение то из человека естественно вырастит "упертый баран" уверенный в своей правоте в том или ином вопросе)
Какой Ленин не был гений но это не означает что он был всегда прав,Гитлер в своем роде гений зла но и ему чужое мнение было до лампочки,люди создавшие себя сами, считают себя всегда умнее всех и нередко пупами земли) это работает только тогда когда у такого пупа в электорате большинством люди слабее характером и знаниями,поэтому советский союз и подходил комплексно к образованию, взрващивая новый класс людей метко названных Солженицыным "образованщина" когда все вокруг образванные трудно с умным видом даже с блестящими ораторскими способностями выпаривать им какую-то дичь!)
Но ирония судьбы в том что к концу жизни союза, народ видать так устал от всего этого напыщенно умного,от энциклопедий,от научных институтов,от академиков от журналов "знание-сила," и роман-газеты,устал от скуки и застоя власти образованных людей,устал от того что в Америке веселуха, боевики и шикарная жизнь,а мы тут все умные но не веселые,что "задрав штаны" побежали за первым кто поманил их будущей шикарной жизнью как там, как на западе,где никто не париться и все вкушают бургеры) так появился фигляр Ельцин)
[Исправлено: abaika95, 18.10.2020 - 10:52]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 12:05
Цитата:
Что первично: бытиё или сознание; базис или надстройка - извечный философский вопрос.
В случае с СССР - желудок победил. Политбюро ЦК КПСС не смогло наладить промышленное и МАССОВОЕ производство товаров народного потребления и продуктов питания и как следствие: - коммунистическая система дала сбой.
Но, система образования в СССР - была одной из лучших в мире.
abaika95:
Что первично: бытиё или сознание; базис или надстройка - извечный философский вопрос.
В случае с СССР - желудок победил. Политбюро ЦК КПСС не смогло наладить промышленное и МАССОВОЕ производство товаров народного потребления и продуктов питания и как следствие: - коммунистическая система дала сбой.
Но, система образования в СССР - была одной из лучших в мире.
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 12:11
Цитата-/Но, система образования в СССР - была одной из лучших в мире/
Ну я и говорю,парадокс, при хорошей системе образования не смогли наладить то и то в итоге народ пошел по пути наименьшего сопротивления) значит не такое уж и хорошее образование было)
Пока в СССР учили как будем жить хорошо
В США учили как жить хорошо
Ну я и говорю,парадокс, при хорошей системе образования не смогли наладить то и то в итоге народ пошел по пути наименьшего сопротивления) значит не такое уж и хорошее образование было)
Пока в СССР учили как будем жить хорошо
В США учили как жить хорошо
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 13:06
Цитата:
Бывает: ПАРАДОКС до сих пор: - это как проигрыш великолепной сборной Советского Союза по хоккею имеющих на тот момент в составе звёздную пятерку всех времён и народов Петрова в финале Олимпиады-80 в Лейк-Плесиде, сборной США составленной из неопытных и мало сыгранных между собой СТУДЕНТОВ, но мотивированных на победу именно на сборную СССР.
abaika95:
,парадокс,
,парадокс,
Бывает: ПАРАДОКС до сих пор: - это как проигрыш великолепной сборной Советского Союза по хоккею имеющих на тот момент в составе звёздную пятерку всех времён и народов Петрова в финале Олимпиады-80 в Лейк-Плесиде, сборной США составленной из неопытных и мало сыгранных между собой СТУДЕНТОВ, но мотивированных на победу именно на сборную СССР.
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 14:05
Из пальца высосано!
Автор озаботился, что дистанционка массово наплодит диктаторов!
Потому что, якобы "знания, обретаемые «самолично» в достаточно узких «кружках», вне определенных систем общения, укрепляют и соответствующий тип характера - тип своего рода диктатора".
Это что, научные данные или домыслы автора?
Да гораздо вероятнее, что такое образование МАССОВО (а не единицы-диктаторы) создаст социопатов, то есть
людей, имеющих слабо развитое (или извращённое) чувство ответственности, низкие моральные ценности, а также отсутствие интереса к другим. Другое название - асоциальная личность.
Вот к чему может привести удалёнка!
Но в капиталистическом обществе кого это заботит?
Автор озаботился, что дистанционка массово наплодит диктаторов!
Потому что, якобы "знания, обретаемые «самолично» в достаточно узких «кружках», вне определенных систем общения, укрепляют и соответствующий тип характера - тип своего рода диктатора".
Это что, научные данные или домыслы автора?
Да гораздо вероятнее, что такое образование МАССОВО (а не единицы-диктаторы) создаст социопатов, то есть
людей, имеющих слабо развитое (или извращённое) чувство ответственности, низкие моральные ценности, а также отсутствие интереса к другим. Другое название - асоциальная личность.
Вот к чему может привести удалёнка!
Но в капиталистическом обществе кого это заботит?
(Полноправные пользователи)
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- 1865
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 14:10
(Полноправные пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 14:14
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 14:16
Цитата:
В СССР не учили, а уже жили хорошо начиная с середины 60-ых. Такого уровня жизни в США никогда ещё не было и не будет.
[Исправлено: elektron, 18.10.2020 - 09:16]
abaika95:
Пока в СССР учили как будем жить хорошо В США учили как жить хорошо
Пока в СССР учили как будем жить хорошо В США учили как жить хорошо
В СССР не учили, а уже жили хорошо начиная с середины 60-ых. Такого уровня жизни в США никогда ещё не было и не будет.
[Исправлено: elektron, 18.10.2020 - 09:16]
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 15:01
Цитата-/В СССР не учили, а уже жили хорошо начиная с середины 60-ых. Такого уровня жизни в США никогда ещё не было и не будет./
Странно жили хорошо а догонять пытались всеровно США) парадокс?)
Странно жили хорошо а догонять пытались всеровно США) парадокс?)
Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 16:48
Цитата:
Жили хорошо: это не вкусно ЖРАТЬ, сытно ПИТЬ и сладко СПАТЬ.
Жили хорошо: это - обстановка в обществе была другая; отношения между людьми были другие; ценности были другие и голодным, холодным и раздетым никто не был.
abaika95:
жили хорошо
жили хорошо
Жили хорошо: это не вкусно ЖРАТЬ, сытно ПИТЬ и сладко СПАТЬ.
Жили хорошо: это - обстановка в обществе была другая; отношения между людьми были другие; ценности были другие и голодным, холодным и раздетым никто не был.
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 17:03
Цитата:
Ну это у кого какие приоритеты?
Если бананы, джинсы , несколько десятков сора колбасы, то пожалуй да.
А если одна из самых лучших систем образования, одна из лучших в мире систем медицинского обеспечения, для всех и каждого и абсолютно бесплатно, от слова безвозмездно). Работа, пусть не самая престижная, но всегда в наличии и уверенность в завтрашнем дне. В конце концов ключи под ковриком. Этого никогда и нигде уже не будет. И никому не догнать.
abaika95:
Странно жили хорошо а догонять пытались всеровно США)
Странно жили хорошо а догонять пытались всеровно США)
Ну это у кого какие приоритеты?
Если бананы, джинсы , несколько десятков сора колбасы, то пожалуй да.
А если одна из самых лучших систем образования, одна из лучших в мире систем медицинского обеспечения, для всех и каждого и абсолютно бесплатно, от слова безвозмездно). Работа, пусть не самая престижная, но всегда в наличии и уверенность в завтрашнем дне. В конце концов ключи под ковриком. Этого никогда и нигде уже не будет. И никому не догнать.
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