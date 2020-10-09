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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 09.10.20 - 14:01
ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ СТЯЖКИ
Если вы попадете в ситуацию, когда вам свяжут руки пластиковой стяжкой, то есть вариант освободиться от нее. При условии, что руки будут связаны спереди и у вас будет обувь со шнурками.
Для освобождения нужно ухитриться развязать свои шнурки и просунуть один шнурок под стяжку.
Затем связать шнурки от разных ботинок.
После этого, энергично двигая попеременно ногами, вы шнурками перетираете стяжку буквально через 2 секунды.
Всё! Швабода! Швабода!
Как вариант такого же способа, если нет шнурков. Отыскать кусок шпагата, на концах сделать две петли, чтобы можно было просунуть ступни ног и аналогичным методом перетереть стяжку. Удачи!
Если вы попадете в ситуацию, когда вам свяжут руки пластиковой стяжкой, то есть вариант освободиться от нее. При условии, что руки будут связаны спереди и у вас будет обувь со шнурками.
Для освобождения нужно ухитриться развязать свои шнурки и просунуть один шнурок под стяжку.
Затем связать шнурки от разных ботинок.
После этого, энергично двигая попеременно ногами, вы шнурками перетираете стяжку буквально через 2 секунды.
Всё! Швабода! Швабода!
Как вариант такого же способа, если нет шнурков. Отыскать кусок шпагата, на концах сделать две петли, чтобы можно было просунуть ступни ног и аналогичным методом перетереть стяжку. Удачи!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9691
Советы на каждый день
Отправлено: 09.10.20 - 15:34
Цитата:
странная какая то ситуация.
ау, кто из форумчан был в такой?
Козлов я:
Если вы попадете в ситуацию, когда вам свяжут руки пластиковой стяжкой,
Если вы попадете в ситуацию, когда вам свяжут руки пластиковой стяжкой,
странная какая то ситуация.
ау, кто из форумчан был в такой?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9691
Советы на каждый день
Отправлено: 09.10.20 - 15:46
вчера изучал вопрос.
если поплавок в унитазе не опускается вниз после слива.
купить новый унитаз
купить узел подачи воды
почистить
побрызгать wd40 .
стукнуть по бачку .
приподнять крышку и нажать на поплавок.
это все просто.
самый простой и действенный,судя по комментариям,
и чувствам восторга от решения-
положить гайку на поплавок.
как положить- зависит от конструкции.
у меня просто надеть на шток, по которому ходит поплавок.
пока сам пока не проверял,
в следующий раз, когда возникнет проблема, проверю.
но думаю сработает.
если поплавок в унитазе не опускается вниз после слива.
купить новый унитаз
купить узел подачи воды
почистить
побрызгать wd40 .
стукнуть по бачку .
приподнять крышку и нажать на поплавок.
это все просто.
самый простой и действенный,судя по комментариям,
и чувствам восторга от решения-
положить гайку на поплавок.
как положить- зависит от конструкции.
у меня просто надеть на шток, по которому ходит поплавок.
пока сам пока не проверял,
в следующий раз, когда возникнет проблема, проверю.
но думаю сработает.
Советы на каждый день
Отправлено: 10.10.20 - 14:26
ДОМАШНИЕ СОВЕТИКИ
Если у вас появилась необходимость подцепить что-то мелкое пинцетом, но пинцета под рукой нет, то вы можете воспользоваться тремя монетками. Они вполне его заменят.
А этот советик для тех, кому приходится много находиться в медицинской маске. Чтобы у вас не болели уши от постоянного трения резинок закрепите их на пуговицу (не, не уши...)
Для домохозяек. Чтобы при помешивании готовки на сковороде кипящие капли не попадали вам на руку, оденьте на нее пластиковую бутылку, отрезав ей дно. Ложка для помешивания поместится в горлышко. Ну, а если не поместится, можно отрезать узкую часть (не, не ложки...)
Если вам нужно что-либо пошинковать на терке, но вы боитесь порезать пальцы в конце работы, то воспользуйтесь вилкой. Ей не будет больно.
Чтобы не потерять беспроводной наушник от своего гаджета, сделайте из него серьгу. Будете похожи на пиратку(-а).
Удачи!
Если у вас появилась необходимость подцепить что-то мелкое пинцетом, но пинцета под рукой нет, то вы можете воспользоваться тремя монетками. Они вполне его заменят.
А этот советик для тех, кому приходится много находиться в медицинской маске. Чтобы у вас не болели уши от постоянного трения резинок закрепите их на пуговицу (не, не уши...)
Для домохозяек. Чтобы при помешивании готовки на сковороде кипящие капли не попадали вам на руку, оденьте на нее пластиковую бутылку, отрезав ей дно. Ложка для помешивания поместится в горлышко. Ну, а если не поместится, можно отрезать узкую часть (не, не ложки...)
Если вам нужно что-либо пошинковать на терке, но вы боитесь порезать пальцы в конце работы, то воспользуйтесь вилкой. Ей не будет больно.
Чтобы не потерять беспроводной наушник от своего гаджета, сделайте из него серьгу. Будете похожи на пиратку(-а).
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 11.10.20 - 18:51
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОВЕТИКИ
Этот совет немного запоздал по времени года, но ничего, пригодится владельцам летних душевых кабин в следующем году. Чтобы у вас из летнего душа шла постоянно теплая вода, сделайте поплавок на сливной шланг и теперь вода будет поступать только из верхних слоев.
При работе с переноской иногда ее необходимо не повесить, а поставить. Сделайте себе переноску из стеклянной банки. Не забудьте в крышке сделать отверстия для отвода горячего воздуха.
Чтобы было комфортнее работать с плоскогубцами, оденьте на ручки кусок упругой резиновой трубки, она поможет вам разжимать инструмент.
Если у вас частный дом с высоко сидящими окнами и вам трудно дотянуться, чтобы помыть их, то набейте на лестницу поперечный брусок и теперь можно будет мыть их по центру окна, а не тянуться с края.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 11.10.2020 - 19:01]
Этот совет немного запоздал по времени года, но ничего, пригодится владельцам летних душевых кабин в следующем году. Чтобы у вас из летнего душа шла постоянно теплая вода, сделайте поплавок на сливной шланг и теперь вода будет поступать только из верхних слоев.
При работе с переноской иногда ее необходимо не повесить, а поставить. Сделайте себе переноску из стеклянной банки. Не забудьте в крышке сделать отверстия для отвода горячего воздуха.
Чтобы было комфортнее работать с плоскогубцами, оденьте на ручки кусок упругой резиновой трубки, она поможет вам разжимать инструмент.
Если у вас частный дом с высоко сидящими окнами и вам трудно дотянуться, чтобы помыть их, то набейте на лестницу поперечный брусок и теперь можно будет мыть их по центру окна, а не тянуться с края.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 11.10.2020 - 19:01]
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.20 - 23:33
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ
Когда отрезаете лист фанеры, то всегда образуются сколы древесины. Чтобы избавиться от этого, наклейте на линию разреза малярную ленту и пилите по ней. Сколов не будет.
Ну а если вам нужно отрезать от рулона необходимый кусок толстой бумаги, то не отрезайте сразу сверху, а начните разрез сантиметра на три ниже. Это позволит вам ровно отрезать нужное вам количество, без кривуляк, поскольку бумага не будет падать вам на нож и будет видна линия отреза.
Вернемся к лестнице. Если вы работаете на ней и вам мешает взятый с собой молоток, который неудобно куда-нибудь положить, то поставьте на лестницу струбцину. В нее можно положить ненужный вам в это время инструмент.
А если вы опасаетесь,что ваша лестница поцарапает облицовку вашего дома во время работ, то оденьте на концы лестницы старые матерчатые перчатки.
Если вам нужно просверлить конкретно перпендикулярное отверстие, то воспользуйтесь небольшим приспособлением для направления движения сверла.
Удачи!
Когда отрезаете лист фанеры, то всегда образуются сколы древесины. Чтобы избавиться от этого, наклейте на линию разреза малярную ленту и пилите по ней. Сколов не будет.
Ну а если вам нужно отрезать от рулона необходимый кусок толстой бумаги, то не отрезайте сразу сверху, а начните разрез сантиметра на три ниже. Это позволит вам ровно отрезать нужное вам количество, без кривуляк, поскольку бумага не будет падать вам на нож и будет видна линия отреза.
Вернемся к лестнице. Если вы работаете на ней и вам мешает взятый с собой молоток, который неудобно куда-нибудь положить, то поставьте на лестницу струбцину. В нее можно положить ненужный вам в это время инструмент.
А если вы опасаетесь,что ваша лестница поцарапает облицовку вашего дома во время работ, то оденьте на концы лестницы старые матерчатые перчатки.
Если вам нужно просверлить конкретно перпендикулярное отверстие, то воспользуйтесь небольшим приспособлением для направления движения сверла.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8173
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.20 - 23:37
Цитата:
На правой перчатке пальцы скрещены - на удачу?))
Козлов я:
На правой перчатке пальцы скрещены - на удачу?))
Советы на каждый день
Отправлено: 13.10.20 - 23:41
Цитата:
Глазастый...
maxsaf:
На правой перчатке пальцы скрещены - на удачу?))
На правой перчатке пальцы скрещены - на удачу?))
Глазастый...
Советы на каждый день
Отправлено: 14.10.20 - 18:16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ
Если вам нужно вытащить столбик из земли, то воспользуйтесь толстой доской и цепью. Подложите также твердое основание. Принцип рычага еще никто не отменял и у вас все получится.
Ну а если не получится из-за отсутствия сил, то попробуйте тогда вытащить его домкратом. Я так поправил свой летний душ.
Если вам нужно вбить гвоздь, но из-за отсутствия места не можете размахнуться молотком, то попробуйте просто вдавить этот гвоздь струбциной.
Теперь вернемся к хранению инструментов. Чтобы они не валялись у вас где попало,прибейте на стенку куски старого водопроводного шланга. И вставьте в него ваши инструменты.
Аналогично можно поступить и с сельхозинвентарем. Чтобы всю зиму не путался под ногами разместите его на стене.
Удачи!
Если вам нужно вытащить столбик из земли, то воспользуйтесь толстой доской и цепью. Подложите также твердое основание. Принцип рычага еще никто не отменял и у вас все получится.
Ну а если не получится из-за отсутствия сил, то попробуйте тогда вытащить его домкратом. Я так поправил свой летний душ.
Если вам нужно вбить гвоздь, но из-за отсутствия места не можете размахнуться молотком, то попробуйте просто вдавить этот гвоздь струбциной.
Теперь вернемся к хранению инструментов. Чтобы они не валялись у вас где попало,прибейте на стенку куски старого водопроводного шланга. И вставьте в него ваши инструменты.
Аналогично можно поступить и с сельхозинвентарем. Чтобы всю зиму не путался под ногами разместите его на стене.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 15.10.20 - 18:22
СКОТЧ - НАШЕ ВСЕ
Сейчас без скотча уже трудно представить нашу жизнь. Раньше, когда его у нас не было, но я уже знал его ТТХ, то думал, ну когда же он у нас появится? И вот теперь он во все отверстия пробка. Можно им заклеить розетку, чтобы ребенок шаловливыми пальчиками не залез.
А можно и мозоль вместо пластыря заклеить.
И еще много-много способов применения...
Удачи!
Сейчас без скотча уже трудно представить нашу жизнь. Раньше, когда его у нас не было, но я уже знал его ТТХ, то думал, ну когда же он у нас появится? И вот теперь он во все отверстия пробка. Можно им заклеить розетку, чтобы ребенок шаловливыми пальчиками не залез.
А можно и мозоль вместо пластыря заклеить.
И еще много-много способов применения...
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20282
Советы на каждый день
Отправлено: 15.10.20 - 18:50
Наверное машину, свою,обклею.
Пусть - думают...
Пусть - думают...
Советы на каждый день
Отправлено: 16.10.20 - 19:32
ПРИМЕНЯЕМ СТАРЫЕ АВТОШИНЫ
У многих дома скапливаются старые, отработавшие свое, автошины. С их утилизацией больших прорывов не видно и поэтому народ делает из них, что в голову придет. Главное - чтобы с пользой! Смотрим и мотаем на ус.
Удачи в применении!
У многих дома скапливаются старые, отработавшие свое, автошины. С их утилизацией больших прорывов не видно и поэтому народ делает из них, что в голову придет. Главное - чтобы с пользой! Смотрим и мотаем на ус.
Удачи в применении!
Советы на каждый день
Отправлено: 17.10.20 - 14:00
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
В жизни бывают моменты, когда хочется что-то изменить, чтобы она стала красочней и богаче. Или диван поставить в другой угол, или перейти с Биг-ланча на шаурму... А если вы в этот момент решили поменять в доме столовые приборы, то возникает вопрос, куда деть старые... Вот некоторые моменты, что можно сделать из них.
Можно сделать симпатишные вешалки для одежды.
Или подсвечники
Или вообще замахнуться на люстру...
Дерзайте!
В жизни бывают моменты, когда хочется что-то изменить, чтобы она стала красочней и богаче. Или диван поставить в другой угол, или перейти с Биг-ланча на шаурму... А если вы в этот момент решили поменять в доме столовые приборы, то возникает вопрос, куда деть старые... Вот некоторые моменты, что можно сделать из них.
Можно сделать симпатишные вешалки для одежды.
Или подсвечники
Или вообще замахнуться на люстру...
Дерзайте!
Советы на каждый день
Отправлено: 18.10.20 - 16:45
ДЕЛАЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ
Иногда в хозяйстве нужны деревянные пробки. Они лучше пластиковых, поскольку и сидят потуже и на клей их можно посадить. Обычно они нужны при ремонте мебели. Для их изготовления возьмите металлическую трубку нужного диаметра и заточите один ее конец. А также пригодится кусок древесины.
Вставьте трубку в дрель или в станок и просверлите древесину вдоль волокон нужное количество раз.
Длина получившихся пробок зависит от толщины древесины.
Сами пробки просто выбиваются из трубки.
Удачи!
Иногда в хозяйстве нужны деревянные пробки. Они лучше пластиковых, поскольку и сидят потуже и на клей их можно посадить. Обычно они нужны при ремонте мебели. Для их изготовления возьмите металлическую трубку нужного диаметра и заточите один ее конец. А также пригодится кусок древесины.
Вставьте трубку в дрель или в станок и просверлите древесину вдоль волокон нужное количество раз.
Длина получившихся пробок зависит от толщины древесины.
Сами пробки просто выбиваются из трубки.
Удачи!
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