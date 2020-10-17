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«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40139
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 19:47
Цитата:
Есть спички,подорожали просто ,но есть.Сегодня брал.
Змея Подколодная:
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили
Есть спички,подорожали просто ,но есть.Сегодня брал.
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 22:45
Цитата:
Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге или что то около того, но всяко не дороже.
Ярмарка не всегда актуально, следите за ценником.
На ярмарку приехали две фабрики: «СеверПтица» и «ЖасКанат-2006». Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300. Все яйца - категории С1. Такие же в розничных сетях продает стабфонд по 264-279 тенге. И где обещанная акиматом экономия в 15-20%?
Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге или что то около того, но всяко не дороже.
Ярмарка не всегда актуально, следите за ценником.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6997
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 23:01
Цитата:
возможно начали действительно работать с магазинами, но пару лет назад слышал как делаются эти цифры ярмарочных тонн реализованной продукции. НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают. Но раз подписались, то не отвертишься. А на вопрос сколько привозили можно сказать 10 тонн, а на самом деле было 3... "Проверять же никто не будет!"
Цитата:
Говорят какой-то крупнейший в России завод обанкротился... будет дефицит... вот и скупают.
А может снова один из симптомов пандемии проявился.. весной же было уже такое.
Добринцофф:
они действительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали
они действительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали
возможно начали действительно работать с магазинами, но пару лет назад слышал как делаются эти цифры ярмарочных тонн реализованной продукции. НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают. Но раз подписались, то не отвертишься. А на вопрос сколько привозили можно сказать 10 тонн, а на самом деле было 3... "Проверять же никто не будет!"
Цитата:
Змея Подколодная:
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили) Соль пошла в ход. Повысился спрос.
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили) Соль пошла в ход. Повысился спрос.
Говорят какой-то крупнейший в России завод обанкротился... будет дефицит... вот и скупают.
А может снова один из симптомов пандемии проявился.. весной же было уже такое.
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 18.10.20 - 01:27
Цитата:
3 десятка за 690 тнг-это цены прошлого года,и не только в раузет,сейчас нет такого.
peshexod:
Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге
Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге
3 десятка за 690 тнг-это цены прошлого года,и не только в раузет,сейчас нет такого.
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 18.10.20 - 11:33
Цитата:
летом покупал на Баймагамбетова 185
Добринцофф:
3 десятка за 690 тнг-это цены прошлого года,и не только в раузет,сейчас нет такого.
3 десятка за 690 тнг-это цены прошлого года,и не только в раузет,сейчас нет такого.
летом покупал на Баймагамбетова 185
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:14
Цитата:
Яйцо сезонный товар,летом его много цена падает,690 за лоток это норм.цена во всех магазинах.
Дорожать начинает с ноября и до апреля.
В этом году из-за птичьего гриппа подорожало раньше.
peshexod:
летом покупал на Баймагамбетова 185
летом покупал на Баймагамбетова 185
Яйцо сезонный товар,летом его много цена падает,690 за лоток это норм.цена во всех магазинах.
Дорожать начинает с ноября и до апреля.
В этом году из-за птичьего гриппа подорожало раньше.
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:23
Цитата:
По моему только медовики рады,да перекупы со складской,нормальные сельхозпроизводители и так без проблем свой товар продадут.
yudjin:
НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают
НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают
По моему только медовики рады,да перекупы со складской,нормальные сельхозпроизводители и так без проблем свой товар продадут.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9679
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:27
В терре покупал месяц назад по 80.
Ради интереса наблюдаю.
Вчера было по 110.
Ради интереса наблюдаю.
Вчера было по 110.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1046
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 18.10.20 - 12:28
Цитата:
Цитата://По оценкам местных властей, распродажа продуктов позволит сдержать рост цен, особенно - на социально значимые товары.//
Мне кажется: каждый день проводи ярмарки и каждый день будет РОСТ цен и особенно на СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ товары.
Что такое ЯРМАРКА в нынешнем виде:с одной стороны - САМОУСПОКОЕНИЕ и некое ОСВОЕНИЕ общественно-социального настроения городского общества властями и с другой стороны - добровольный САМООБМАН горожан.
Ярмарка- некая политика "двойных" стандартов областного Штаба по противодействию распространению коронавируса: митинги, свадьбы, юбилеи и тои - ЗАПРЕЩЕНЫ ( даже со СТРОЖАЙЩИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер безопасности), а многотысячное, ХАОТИЧНОЕ и самое главное - близкоКОНТАКТНОЕ скопления народа с ЯВНЫМ несоблюдением ( можно сказать - ИГНОРИРОВАНИЕМ)ВСЕХ санитарных мер ( при явном попустительстве карающих санитарных органов, но наказавших, для ОТЧЁТА, начинающего ветеринара М.Падерина) - РАЗРЕШЕНО.
Добринцофф:
Цитата://По оценкам местных властей, распродажа продуктов позволит сдержать рост цен, особенно - на социально значимые товары.//
Мне кажется: каждый день проводи ярмарки и каждый день будет РОСТ цен и особенно на СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ товары.
Что такое ЯРМАРКА в нынешнем виде:с одной стороны - САМОУСПОКОЕНИЕ и некое ОСВОЕНИЕ общественно-социального настроения городского общества властями и с другой стороны - добровольный САМООБМАН горожан.
Ярмарка- некая политика "двойных" стандартов областного Штаба по противодействию распространению коронавируса: митинги, свадьбы, юбилеи и тои - ЗАПРЕЩЕНЫ ( даже со СТРОЖАЙЩИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер безопасности), а многотысячное, ХАОТИЧНОЕ и самое главное - близкоКОНТАКТНОЕ скопления народа с ЯВНЫМ несоблюдением ( можно сказать - ИГНОРИРОВАНИЕМ)ВСЕХ санитарных мер ( при явном попустительстве карающих санитарных органов, но наказавших, для ОТЧЁТА, начинающего ветеринара М.Падерина) - РАЗРЕШЕНО.
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:37
Цитата:
Цитата:
ACROS:
а многотысячное, ХАОТИЧНОЕ и самое главное - близкоКОНТАКТНОЕ скопления народа с ЯВНЫМ несоблюдением ( можно сказать - ИГНОРИРОВАНИЕМ)ВСЕХ санитарных мер ( при явном попустительстве карающих санитарных органов, но наказавших, для ОТЧЁТА, начинающего ветеринара М.Падерина) - РАЗРЕШЕНО.
а многотысячное, ХАОТИЧНОЕ и самое главное - близкоКОНТАКТНОЕ скопления народа с ЯВНЫМ несоблюдением ( можно сказать - ИГНОРИРОВАНИЕМ)ВСЕХ санитарных мер ( при явном попустительстве карающих санитарных органов, но наказавших, для ОТЧЁТА, начинающего ветеринара М.Падерина) - РАЗРЕШЕНО.
Цитата:
yudjin: Надо сказать: Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ... ТутА можно.
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