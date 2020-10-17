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≡ «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
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Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7530
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 19:47
#30
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Цитата:
Змея Подколодная:
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили

Есть спички,подорожали просто ,но есть.Сегодня брал.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3697
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 22:45
#31
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Цитата:
На ярмарку приехали две фабрики: «СеверПтица» и «ЖасКанат-2006». Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300. Все яйца - категории С1. Такие же в розничных сетях продает стабфонд по 264-279 тенге. И где обещанная акиматом экономия в 15-20%?

Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге или что то около того, но всяко не дороже.
Ярмарка не всегда актуально, следите за ценником.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6997
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 23:01
#32
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Цитата:
Добринцофф:
они действительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали

возможно начали действительно работать с магазинами, но пару лет назад слышал как делаются эти цифры ярмарочных тонн реализованной продукции. НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают. Но раз подписались, то не отвертишься. А на вопрос сколько привозили можно сказать 10 тонн, а на самом деле было 3... "Проверять же никто не будет!"

Цитата:
Змея Подколодная:
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили) Соль пошла в ход. Повысился спрос.

Говорят какой-то крупнейший в России завод обанкротился... будет дефицит... вот и скупают.
А может снова один из симптомов пандемии проявился.. весной же было уже такое.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7530
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 18.10.20 - 01:27
#33
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Цитата:
peshexod:
Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге

3 десятка за 690 тнг-это цены прошлого года,и не только в раузет,сейчас нет такого.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3697
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 18.10.20 - 11:33
#34
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Цитата:
Добринцофф:
3 десятка за 690 тнг-это цены прошлого года,и не только в раузет,сейчас нет такого.

летом покупал на Баймагамбетова 185
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7530
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:14
#35
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Цитата:
peshexod:
летом покупал на Баймагамбетова 185

Яйцо сезонный товар,летом его много цена падает,690 за лоток это норм.цена во всех магазинах.
Дорожать начинает с ноября и до апреля.
В этом году из-за птичьего гриппа подорожало раньше.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7530
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:23
#36
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Цитата:
yudjin:
НЕ всем колхозникам выгодна ярмарка по ценам стабфонда...они не плохо и по своей продают

По моему только медовики рады,да перекупы со складской,нормальные сельхозпроизводители и так без проблем свой товар продадут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9679
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:27
#37
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В терре покупал месяц назад по 80.
Ради интереса наблюдаю.
Вчера было по 110.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1046
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 18.10.20 - 12:28
#38
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Цитата:
Добринцофф:


Цитата://По оценкам местных властей, распродажа продуктов позволит сдержать рост цен, особенно - на социально значимые товары.//

Мне кажется: каждый день проводи ярмарки и каждый день будет РОСТ цен и особенно на СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ товары.
Что такое ЯРМАРКА в нынешнем виде:с одной стороны - САМОУСПОКОЕНИЕ и некое ОСВОЕНИЕ общественно-социального настроения городского общества властями и с другой стороны - добровольный САМООБМАН горожан.

Ярмарка- некая политика "двойных" стандартов областного Штаба по противодействию распространению коронавируса: митинги, свадьбы, юбилеи и тои - ЗАПРЕЩЕНЫ ( даже со СТРОЖАЙЩИМ соблюдением ВСЕХ санитарных мер безопасности), а многотысячное, ХАОТИЧНОЕ и самое главное - близкоКОНТАКТНОЕ скопления народа с ЯВНЫМ несоблюдением ( можно сказать - ИГНОРИРОВАНИЕМ)ВСЕХ санитарных мер ( при явном попустительстве карающих санитарных органов, но наказавших, для ОТЧЁТА, начинающего ветеринара М.Падерина) - РАЗРЕШЕНО.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7530
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 18.10.20 - 12:37
#39
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Цитата:
ACROS:
а многотысячное, ХАОТИЧНОЕ и самое главное - близкоКОНТАКТНОЕ скопления народа с ЯВНЫМ несоблюдением ( можно сказать - ИГНОРИРОВАНИЕМ)ВСЕХ санитарных мер ( при явном попустительстве карающих санитарных органов, но наказавших, для ОТЧЁТА, начинающего ветеринара М.Падерина) - РАЗРЕШЕНО.

Цитата:
yudjin: Надо сказать: Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ... ТутА можно.
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