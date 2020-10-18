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≡ Профи или никто? Как участник праймериз "Нур Отана" назвался чемпионом мира и спровоцировал скандал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
Профи или никто? Как участник праймериз "Нур Отана" назвался чемпионом мира и спровоцировал скандал
Отправлено: 18.10.20 - 11:50
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Первым на это высказывание обратил внимание чемпион мира и Азии по любительскому боксу Мерей Акшалов. На своей странице в Instagram он опубликовал возмущенный пост, отметив, что в Казахстане всего четыре человека смогли стать чемпионами мира в профи.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1044
Re: Профи или никто? Как участник праймериз "Нур...
Отправлено: 18.10.20 - 11:50
#1
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В начале 2000-х, мне часто приходили письма в дорогих, богато оформленных конвертах с иностранным обратным адресом, с приглашением поучаствовать в каком нибудь симпозиуме, семинаре и с подробной СМЕТОЙ расходов ( естественно в долларах) и с обязательным присуждением по итогам семинара какого нибудь учёного звания в ранге профессора или же академика с вручением почётного ордена международной организации с обязательной регистрацией аж в самой ООН.
Очевидно звания ЧЕМПИОНА МИРА этого Омирбая - из этого разряда.
Какой казах не любит ПОНТЫ.
Казах без понтов - безпонтовый казах.

P.S.: для интереса глянул итоги голосования: В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ - набрал всего чуть больше 10 %.
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