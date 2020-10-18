Re: Профи или никто? Как участник праймериз "Нур...

Отправлено: - 11:50

В начале 2000-х, мне часто приходили письма в дорогих, богато оформленных конвертах с иностранным обратным адресом, с приглашением поучаствовать в каком нибудь симпозиуме, семинаре и с подробной СМЕТОЙ расходов ( естественно в долларах) и с обязательным присуждением по итогам семинара какого нибудь учёного звания в ранге профессора или же академика с вручением почётного ордена международной организации с обязательной регистрацией аж в самой ООН.

Очевидно звания ЧЕМПИОНА МИРА этого Омирбая - из этого разряда.

Какой казах не любит ПОНТЫ.

Казах без понтов - безпонтовый казах.



P.S.: для интереса глянул итоги голосования: В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ - набрал всего чуть больше 10 %.