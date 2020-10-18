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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 885 из 885«1...883884885
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 01:44
#13261
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Цитата:
abaika95:
Ну они между собой и байгуют,Казахстану там делать нечего)

Нечего, это факт. Но ведь когда в ОДКБ входили, никто же не думал, что так получится. Про Карабахский конфликт вообще не в курсе были, поэтому понять, простить и отпустить)
Интересно вот что: что именно Шойгу привез на подпись в РК?

[Исправлено: maxsaf, 18.10.2020 - 04:59]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2827
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 02:45
#13262
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А что , за красные буквы уже не удаляют? :-P
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20282
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 03:37
#13263
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Цитата:
Гога:
А что , за красные буквы уже не удаляют? :-P

Амнистия, в честь - Ярмарки... :lol: :oops:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
367
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 06:43
#13264
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Несколько минут наблюдал, как по звездному небу с запада на восток пролетели 53 светящиеся точки. Скорость и размер , визуально, как у спутника . И всё это в полнейшей тишине. Страшновато
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 08:45
#13265
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Цитата:
Я:

А вы думали, воздушно-космические силы так назвали для красного словца?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 10:25
#13266
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Цитата-/Несколько минут наблюдал, как по звездному небу с запада на восток пролетели 53 светящиеся точки/




Не бойтесь это китайские фонарики кто-то на свадьбе запускал)



Цитата-/Нечего, это факт. Но ведь когда в ОДКБ входили, никто же не думал, что так получится. Про Карабахский конфликт вообще не в курсе были, поэтому понять, простить и отпустить)/



Ну да ну да,создавая ОДКБ не знали про застарелый конфликт в Карабахе начавшийся в 88 году)



Цитата-/Интересно вот что: что именно Шойгу привез на подпись в РК?/


Договор о котором узнаем чуть позже либо официально либо не официально если произойдет то что в договоре описывалось)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9674
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 10:36
#13267
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Бе Бе ночное от баранов.
Больше ничего не могут.
Извилин мало.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 10:40
#13268
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Цитата:
abaika95:
Ну да ну да,создавая ОДКБ не знали про застарелый конфликт в Карабахе начавшийся в 88 году)

То есть знали, но все равно вляпались?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 10:54
#13269
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Что-то народу нет перед акиматом, только пара прохожих. А как же митинг?)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9674
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 11:17
#13270
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Последний день такой похоже.
Солнце жарит, загорай не хочу.
Как бы не сгореть.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 11:34
#13271
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Цитата:
abaika95:
Если Китайцы в Сибири захотят референдум провести то никто им слова не скажет хоть Нато хоть одкб)


У РФ четыре тысячи километров границы с Китаем, Дальневосточный регион, в том числе Приморский край последние считают отобранными в своё время Российской империей, ранее в начале текущего года, эти и другие вопросы обсуждали, цитирую:

Кайрат стайер: Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.

При этом на мой взгляд в перспективе мирную экспансию Китая не следует со счетов сбрасывать, с ними провели в 2008 году демаркацию границ, официально территориальных споров нет. Между Китаем и СССР в 1960 годы разразился территориальный конфликт с вооружённым столкновением. Необходимо учесть, что в 1858 и 1860 году Российская империя подписала с ослабевшим Китаем Айгунский и Пекинский договоры, по которым она получала Дальневосточный регион, в том числе и Приморский край. Общая площадь которых два раза больше Индии, но коренного населения мало проживает, если не ошибаюсь чуть более 6 миллионов человек. Неоднозначные события произошли чуть позже, когда Альянс восьми держав, в 1900 году в который вошли Российская империя, США, Германская империя, Великобритания, Франция, Японская империя, Австро-Венгрия и Италия, чьи войска вторглись в Цинский Китай в ответ на массовые убийства христиан и разгромили императорскую армию Китая.

Подробнее здесь:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 11:49
#13272
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О бухарь проснулся
день 2
Будун еще не прошёл



Цитата-/Что-то народу нет перед акиматом, только пара прохожих. А как же митинг?/


Вам в режиме реального времени передают данные с площади?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 11:52
#13273
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Цитата:
abaika95:
Вам в режиме реального времени передают данные с площади?)

Да) щас площадь почти пустая)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5787
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 11:54
#13274
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Зайдёшь так с утра, посмотреть, что пишут.

А там не понятно чего, попозже попробую :lol:
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