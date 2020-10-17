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≡ Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
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Когда отдают дань памяти действительно знаковым людям, это всегда хорошо. Но для меня лично знаковым в этой истории является тот факт, что жители Костаная никоим образом не поучаствовали в принятии важного решения по изменению облика одного из самых посещаемых мест.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:08
#15
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Цитата-/Всё, что когда-то предлагали участники ДВК, сейчас по чайной ложке выдают/



Логично,декабристы когда то хотели отменить крепостное право силой, их за это разнесли пушками по сенатской площади но через 36 лет власти всё-таки отменили крепостное право) делаем вывод декабристы добились....ан нет это немного не так работает Сайлау)




Цитата-/Значит не загорали киргизский сценарии, ведь игнорировать проблемы людей чревато самим властям. Уже сколько раз подтверждалось/



Если у нас повторится киргизский сценарий то ДВК быстро затнкут товарищи посерьезнее,образуется 100500 разных партий у каждой будет свой "боевой" электорат,захотели акима из такого рода значит будет, если кто-то против? устроим майдан и побьем кого надо) и ваш магазинчик Сайлау кстати, первый попадет под "крышу" братков и тут уже никакая полиция вам не поможет а рыпнетесь возмущатся вам магазин спалят) вот и вся политика)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:10
#16
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Цитата-/А вы свой уже записали?)/



Нет,тех кто видосики снимает хватает и без меня)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:13
#17
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Цитата:
abaika95:
делаем вывод декабристы добились.

Часто по работе возникает хорошая идея. Начальника пытаюсь убедить - а он не в какую. А через неделю сам эту же идею внедряет, как свою собственную. Я думаю с таким многие сталкиваются, кто в системе "аким<->зам.акима" работает))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:14
#18
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Цитата:
abaika95:
Нет,тех кто видосики снимает хватает и без меня)

И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4173
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:15
#19
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Мож они тайно в ДВК вступили, и
Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад. Тогда ДВК была одна из лучших, могла бы легально без всяких подтасовок стать авангардом, но тогдашнее руководство сильно испугалось за своё будущее и жакиянов, аблязов,абдильдин попали в опалу.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:23
#20
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Цитата:
сайлау курманов:
Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад

Ну значит Казахстан таки станет со временем парламентской республикой)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:36
#21
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Цитата-/думаю с таким многие сталкиваются, кто в системе "аким<->зам.акима" работает))/



В книге Уолтера Айзексона по биографии Стива Джобса был описан такой случай когда один из программистов предложил Джобсу идею тот ее обругал сказал что идея фуфло но через неделю пришел и на белом глазу всем предоставил эту же идею но как своего авторства так что везде так)



Цитата-/Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад/


Все что предлагает ДВК это инфопуки главное попасть пальцем в небо а когда попадут начинаю верещать что это власть их идею сперла) причем они предлагают такие прописные истины что без никто бы не додумался) завтра они объявят что В понедельник будет прохладно и если угадают то это повод для нового митинга!) Мол смотрите какие мы провидцы)




Цитата-/И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))/



К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4173
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 07:17
#22
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предлагает ДВК это инфопуки главное попасть
Когда вы воровали отруби, я газету республика и свобода слова от Гульжан ергалиевой регулярно получал и внимательно читал, поэтому не надо здесь создавать липовую дискуссию, ничего не понимаешь в обрезках
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8168
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 08:48
#23
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Цитата:
abaika95:
К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)

Двойные стандарты))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 10:22
#24
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Цитата-/Когда вы воровали отруби, я газету/




Никогда в своей жизни не воровал отруби)


Цитата-/поэтому не надо здесь создавать липовую дискуссию, ничего не понимаешь в обрезках/


Сайлау вы создаёте впечатление наивного простого человека,методы пропаганды ДВК как раз и работают на таких как вы,это обычная секта и те кто попался в их сети очень глупо и смешно выглядят)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3697
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 10:42
#25
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Цитата:
abaika95:
к чему ваши постоянные попытки аппелировать к чиновникам? Вроде как бы вы с ними судитесь ?)

А к кому аппелировать, они же у нас всё?
Они у нас боги и судьи.
Или есть другое объяснение того что судебный акт не исполняется?
Толку то не много как оказалось от решений суда.
И в ответчиках не какой то аллиментщиик. До сих пор ни одно областное и городское управление не дали ответы именно на те вопросы, которые им задавались.

И разве это не подчинённые горячо любимого акима области?

Суд назначил государственный аудит самого госзакупа и он не нашёл нарушений!
А знаете почему?
Потому что проигнорировал суть, для чего собственно и назначен был, ограничился перечислением хронологии госзакупа, что и без аудита известно было.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3697
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 11:42
#26
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Цитата:
abaika95:
Если у нас повторится киргизский сценарий то ДВК быстро затнкут товарищи посерьезнее,образуется 100500 разных партий у каждой будет свой "боевой" электорат

Опаснейший сценарий, но возможный.
Человеческие истории цикличны, меняются только формы.
Обратите взор в недалекое прошлое и найдёте подтверждение, слабая власть центра, нездоровые амбиции придворных плюс воровство и предательство и всё на фоне социальной несправедливости.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5486
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 11:56
#27
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Цитата-/ли есть другое объяснение того что судебный акт не исполняется/



фиксируйте все нарушения и подавайте на апелляцию только в суд в суд, областной дальше выше



Цитата-/Суд назначил государственный аудит самого госзакупа и он не нашёл нарушений!А знаете почему?Потому что проигнорировал суть, для чего собственно и назначен был, ограничился перечислением хронологии госзакупа, что и без аудита известно было/




Подавайте иск если считаете себя правыми,один суд принял же вашу сторону)


Но ваши поиски сейчас виноватых вокруг это уже не гражданские отношения это обыкновенная манипуляция,кто вам виноват что ваш юрист оказался слабым? Ответ:никто
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