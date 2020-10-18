abaika95: Ну они между собой и байгуют,Казахстану там делать нечего)
Нечего, это факт. Но ведь когда в ОДКБ входили, никто же не думал, что так получится. Про Карабахский конфликт вообще не в курсе были, поэтому понять, простить и отпустить) Интересно вот что: что именно Шойгу привез на подпись в РК?
abaika95: Если Китайцы в Сибири захотят референдум провести то никто им слова не скажет хоть Нато хоть одкб)
У РФ четыре тысячи километров границы с Китаем, Дальневосточный регион, в том числе Приморский край последние считают отобранными в своё время Российской империей, ранее в начале текущего года, эти и другие вопросы обсуждали, цитирую:
Кайрат стайер: Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.
При этом на мой взгляд в перспективе мирную экспансию Китая не следует со счетов сбрасывать, с ними провели в 2008 году демаркацию границ, официально территориальных споров нет. Между Китаем и СССР в 1960 годы разразился территориальный конфликт с вооружённым столкновением. Необходимо учесть, что в 1858 и 1860 году Российская империя подписала с ослабевшим Китаем Айгунский и Пекинский договоры, по которым она получала Дальневосточный регион, в том числе и Приморский край. Общая площадь которых два раза больше Индии, но коренного населения мало проживает, если не ошибаюсь чуть более 6 миллионов человек. Неоднозначные события произошли чуть позже, когда Альянс восьми держав, в 1900 году в который вошли Российская империя, США, Германская империя, Великобритания, Франция, Японская империя, Австро-Венгрия и Италия, чьи войска вторглись в Цинский Китай в ответ на массовые убийства христиан и разгромили императорскую армию Китая.
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