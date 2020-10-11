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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40139
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2827
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 16.10.20 - 02:56
#240
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Цитата:
abaika95:

Просто туристическая путевка. А насчёт Гоа --- не помню.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2827
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 16.10.20 - 03:01
#241
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Цитата:
maxsaf:

. Список бесплатных курсов ---Задать вопрос и уйти от ответа, тоже великое умение! :oops: :-P
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9674
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 18.10.20 - 11:24
#242
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У нас тут язык переселенцев.
Как в Америке английский.
Русский. Другого и быть не может.
Татары, русские, украинцы...
Торговцы, а потом Освоение Целины..
Со всей страны.
Здесь ни одного казаха то не жило,
Ну разве этот Кус только, с Танай.
Мертвый язык, тут.
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