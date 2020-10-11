Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия

Отправлено: - 11:24

У нас тут язык переселенцев.

Как в Америке английский.

Русский. Другого и быть не может.

Татары, русские, украинцы...

Торговцы, а потом Освоение Целины..

Со всей страны.

Здесь ни одного казаха то не жило,

Ну разве этот Кус только, с Танай.

Мертвый язык, тут.