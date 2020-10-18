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≡ О возможности завести роман с роботом заявили 27% участников соцопроса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40138
О возможности завести роман с роботом заявили 27% участников соцопроса
Отправлено: 18.10.20 - 10:58
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Опрос также показал, что многие люди испытывают дискомфорт от присутствия роботов, которые выглядят и ведут себя как люди. Однако ученые говорят, что со временем человек справится с этим
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8167
Re: О возможности завести роман с роботом заявили 27% участников...
Отправлено: 18.10.20 - 10:58
#1
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Так, моя тема) кто смотрел сериал "Люди"?
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