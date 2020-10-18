Юрий БОНДАРЕНКО: Неожиданные вопросы
Отправлено: 18.10.20 - 10:50
И к чему это? У нас дистанционка на всю жизнь что-ли ? Что ребятишки без живого обсуждения и дискуссий враз все станут диктаторами?)
Да таких "диктаторов" которые кроме своего мнения чужого не видят и не принимают полно было и в "до карантинный период"
Если человеку никто не пытается возразить и контраргументировать его мнение то из человека естественно вырастит "упертый баран" уверенный в своей правоте в том или ином вопросе)
Какой Ленин не был гений но это не означает что он был всегда прав,Гитлер в своем роде гений зла но и ему чужое мнение было до лампочки,люди создавшие себя сами, считают себя всегда умнее всех и нередко пупами земли) это работает только тогда когда у такого пупа в электорате большинством люди слабее характером и знаниями,поэтому советский союз и подходил комплексно к образованию, взрващивая новый класс людей метко названных Солженицыным "образованщина" когда все вокруг образванные трудно с умным видом даже с блестящими ораторскими способностями выпаривать им какую-то дичь!)
Но ирония судьбы в том что к концу жизни союза, народ видать так устал от всего этого напыщенно умного,от энциклопедий,от научных институтов,от академиков от журналов "знание-сила," и роман-газеты,устал от скуки и застоя власти образованных людей,устал от того что в Америке веселуха, боевики и шикарная жизнь,а мы тут все умные но не веселые,что "задрав штаны" побежали за первым кто поманил их будущей шикарной жизнью как там, как на западе,где никто не париться и все вкушают бургеры) так появился фигляр Ельцин)
[Исправлено: abaika95, 18.10.2020 - 10:52]