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Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
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Я робот(Пользователи)
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Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
Когда отдают дань памяти действительно знаковым людям, это всегда хорошо. Но для меня лично знаковым в этой истории является тот факт, что жители Костаная никоим образом не поучаствовали в принятии важного решения по изменению облика одного из самых посещаемых мест.
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Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:08
Цитата-/Всё, что когда-то предлагали участники ДВК, сейчас по чайной ложке выдают/
Логично,декабристы когда то хотели отменить крепостное право силой, их за это разнесли пушками по сенатской площади но через 36 лет власти всё-таки отменили крепостное право) делаем вывод декабристы добились....ан нет это немного не так работает Сайлау)
Цитата-/Значит не загорали киргизский сценарии, ведь игнорировать проблемы людей чревато самим властям. Уже сколько раз подтверждалось/
Если у нас повторится киргизский сценарий то ДВК быстро затнкут товарищи посерьезнее,образуется 100500 разных партий у каждой будет свой "боевой" электорат,захотели акима из такого рода значит будет, если кто-то против? устроим майдан и побьем кого надо) и ваш магазинчик Сайлау кстати, первый попадет под "крышу" братков и тут уже никакая полиция вам не поможет а рыпнетесь возмущатся вам магазин спалят) вот и вся политика)
Логично,декабристы когда то хотели отменить крепостное право силой, их за это разнесли пушками по сенатской площади но через 36 лет власти всё-таки отменили крепостное право) делаем вывод декабристы добились....ан нет это немного не так работает Сайлау)
Цитата-/Значит не загорали киргизский сценарии, ведь игнорировать проблемы людей чревато самим властям. Уже сколько раз подтверждалось/
Если у нас повторится киргизский сценарий то ДВК быстро затнкут товарищи посерьезнее,образуется 100500 разных партий у каждой будет свой "боевой" электорат,захотели акима из такого рода значит будет, если кто-то против? устроим майдан и побьем кого надо) и ваш магазинчик Сайлау кстати, первый попадет под "крышу" братков и тут уже никакая полиция вам не поможет а рыпнетесь возмущатся вам магазин спалят) вот и вся политика)
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:10
Цитата-/А вы свой уже записали?)/
Нет,тех кто видосики снимает хватает и без меня)
Нет,тех кто видосики снимает хватает и без меня)
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:13
Цитата:
Часто по работе возникает хорошая идея. Начальника пытаюсь убедить - а он не в какую. А через неделю сам эту же идею внедряет, как свою собственную. Я думаю с таким многие сталкиваются, кто в системе "аким<->зам.акима" работает))
abaika95:
делаем вывод декабристы добились.
делаем вывод декабристы добились.
Часто по работе возникает хорошая идея. Начальника пытаюсь убедить - а он не в какую. А через неделю сам эту же идею внедряет, как свою собственную. Я думаю с таким многие сталкиваются, кто в системе "аким<->зам.акима" работает))
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:14
Цитата:
И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))
abaika95:
Нет,тех кто видосики снимает хватает и без меня)
Нет,тех кто видосики снимает хватает и без меня)
И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:15
Мож они тайно в ДВК вступили, и
Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад. Тогда ДВК была одна из лучших, могла бы легально без всяких подтасовок стать авангардом, но тогдашнее руководство сильно испугалось за своё будущее и жакиянов, аблязов,абдильдин попали в опалу.
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:23
Цитата:
Ну значит Казахстан таки станет со временем парламентской республикой)
сайлау курманов:
Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад
Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад
Ну значит Казахстан таки станет со временем парламентской республикой)
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 23:36
Цитата-/думаю с таким многие сталкиваются, кто в системе "аким<->зам.акима" работает))/
В книге Уолтера Айзексона по биографии Стива Джобса был описан такой случай когда один из программистов предложил Джобсу идею тот ее обругал сказал что идея фуфло но через неделю пришел и на белом глазу всем предоставил эту же идею но как своего авторства так что везде так)
Цитата-/Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад/
Все что предлагает ДВК это инфопуки главное попасть пальцем в небо а когда попадут начинаю верещать что это власть их идею сперла) причем они предлагают такие прописные истины что без никто бы не додумался) завтра они объявят что В понедельник будет прохладно и если угадают то это повод для нового митинга!) Мол смотрите какие мы провидцы)
Цитата-/И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))/
К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)
В книге Уолтера Айзексона по биографии Стива Джобса был описан такой случай когда один из программистов предложил Джобсу идею тот ее обругал сказал что идея фуфло но через неделю пришел и на белом глазу всем предоставил эту же идею но как своего авторства так что везде так)
Цитата-/Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад/
Все что предлагает ДВК это инфопуки главное попасть пальцем в небо а когда попадут начинаю верещать что это власть их идею сперла) причем они предлагают такие прописные истины что без никто бы не додумался) завтра они объявят что В понедельник будет прохладно и если угадают то это повод для нового митинга!) Мол смотрите какие мы провидцы)
Цитата-/И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))/
К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 07:17
предлагает ДВК это инфопуки главное попасть
Когда вы воровали отруби, я газету республика и свобода слова от Гульжан ергалиевой регулярно получал и внимательно читал, поэтому не надо здесь создавать липовую дискуссию, ничего не понимаешь в обрезках
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 18.10.20 - 08:48
Цитата:
Двойные стандарты))
abaika95:
К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)
К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)
Двойные стандарты))
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