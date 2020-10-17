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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:36
#13246
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Цитата-/Блин, я все пропустил//




Да,ты все пропустил)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2060
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:03
#13247
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Цитата:
Козлов я:
Идет полный романтики субботний тихий вечер...



Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики! :-(
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20281
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:17
#13248
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Цитата:
таноми52:
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики! :-(

Я думаю, что меня не хватает. А может не меня?
Я то - тута... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2060
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:45
#13249
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Цитата:
drakon:
таноми52: Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Я думаю, что меня не хватает.



Ну, если вспомнить, что ты хотел стать гражданином Асгардии, то да, ты романтик!
Английский-то учишь?
:lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:52
#13250
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Цитата:
таноми52:
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!

Витала? В облаках?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:14
#13251
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Президенты Украины и Турции провели встречу, где Эрдоган неожиданно заговорил о статусе Крыма и о том что Турция никогда не признает Крым российским в это время президент Азербайджана Алиев выступил с речью о том что Турция всегда имела свои интересы на Кавказе и влила на растановку сил в регионе....



Что-то намечается

Эрдоган усилинно мечтает возрадить Османскую империю 2.0
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:17
#13252
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Цитата:
abaika95:
Что-то намечается Эрдоган усилинно мечтает возрадить Османскую империю 2.0

Вы еще успеваете войти в состав добровольно?)))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2060
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:37
#13253
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Цитата:
maxsaf:
Витала? В облаках?)



Какой проницательный!
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:38
#13254
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Цитата-/Вы еще успеваете войти в состав добровольно?/




Как думаю Казахстану это не надо,но есть силы кто упорно продвигает у нас идею пантюркизма и это тревожит
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:46
#13255
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Цитата:
abaika95:
Как думаю Казахстану это не надо

Ну пока вы в ОДКБ - бояться особо нечего)
Пысы: возможно прийдется в Армении доказать, что вы все еще в ОДКБ. Но это не точно)

[Исправлено: maxsaf, 17.10.2020 - 23:47]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:51
#13256
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Цитата-/Ну пока вы в ОДКБ - бояться особо нечего/




ОДКБ пустой звук,если очень надо будет то можно и выйти из этого союза,варшавский договор тоже не вечный был)




Цитата-/возможно прийдется в Армении доказать, что вы все еще в ОДКБ/


Наш МИД всеми правдами и не правдами должен отбоярится от данного конфликта, у нас большие общины что армян что азербайджанцев и тут дело уже внутреннее чем договорное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:54
#13257
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Недавно прочитал,Азерботы яростно атакуют аккаунт Ким Кардашьян за то что та послала денежную помощь пострадавшим в Армении)


У нас начали появляться явно лживые ролики где турки не дают провокаторам сжечь флажок Казахстана) вообщем "Большая игра" началась)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 00:39
#13258
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Цитата:
abaika95:
ОДКБ пустой звук,если очень надо будет то можно и выйти из этого союза

А если китайцы захотят референдум провести в восточном Казахстане? Можно будет снова временно войти в ОДКБ?)
Или лучше сразу в NATO?)

[Исправлено: maxsaf, 18.10.2020 - 00:44]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 00:41
#13259
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Цитата:
abaika95:
у нас большие общины что армян что азербайджанцев

Даже в Азербайджане есть община армян, насколько я знаю, но никого это не останавливает)
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